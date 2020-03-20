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Мишустин распорядился дать бизнесу отсрочку по арендным платежам

Малый и средний бизнес получат послабления при выплате арендной платы государству в 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса. Вернуть деньги бюджету предприниматели смогут через год
Михаил Мишустин на заседании правительства РФ (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном переносе выплаты платежей за аренду федерального имущества для малого и среднего бизнеса. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно распоряжению, Росимущество должно в трехдневный срок после обращения предпринимателей заключать с ними дополнительное соглашение, которое предусматривает перенос выплат. Выплатить деньги бизнесмены смогут в 2021 году равными частями или в иной срок, о котором договорятся стороны.

В течение трех рабочих дней Росимущество и прочие органы исполнительной власти должны уведомить малый и средний бизнес о появившейся возможности.

Эта мера была предусмотрена антикризисным планом правительства, который ранее анонсировал премьер.

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16 марта Мишустин объявил, что для борьбы с пандемией и ее последствиями будет сформирован антикризисный фонд в размере 300 млрд руб. В число антикризисных мер вошло предоставление льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. Премьер поручил максимально убрать ограничения и увеличить объемы предоставляемых предпринимателям субсидий.

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18 марта Мишустин распорядился ввести налоговые каникулы для туристической отрасли и авиакомпаний. Отсрочка коснется тех сборов, которые бизнес должен был выплатить до 1 мая. Также власти временно не будут инициировать процедуры банкротства из-за возникающих перед бюджетом задолженностей. Аналогичные меры поддержки 20 марта премьер-министр утвердил и для организаций, работающих в сфере культуры и спорта.

По оценке Минфина, отсрочка выплат налогов для малого и среднего бизнеса может обойтись бюджету в 200 млрд руб.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Мишустин, правительство, бизнес, аренда, коронавирус
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