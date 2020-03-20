Мишустин распорядился дать бизнесу отсрочку по арендным платежам

Малый и средний бизнес получат послабления при выплате арендной платы государству в 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса. Вернуть деньги бюджету предприниматели смогут через год

Михаил Мишустин на заседании правительства РФ (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном переносе выплаты платежей за аренду федерального имущества для малого и среднего бизнеса. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно распоряжению, Росимущество должно в трехдневный срок после обращения предпринимателей заключать с ними дополнительное соглашение, которое предусматривает перенос выплат. Выплатить деньги бизнесмены смогут в 2021 году равными частями или в иной срок, о котором договорятся стороны.

В течение трех рабочих дней Росимущество и прочие органы исполнительной власти должны уведомить малый и средний бизнес о появившейся возможности.

Эта мера была предусмотрена антикризисным планом правительства, который ранее анонсировал премьер.