Власти включили кинотеатры и стоматологию в список пострадавших отраслей

Включить кинотеатры и стоматологические клиники в список наиболее пострадавших отраслей предлагало Минэкономразвития. По мнению ведомства, эти сферы несут большие потери из-за приостановки их деятельности

Кинотеатр «Октябрь» (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом. В него вошли кинотеатры и стоматологические клиники, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

В раздел «Культура, организация досуга и развлечений» этого списка включили область «демонстрация кинофильмов». Помимо этого в документ добавили новый раздел под названием «Деятельность в области здравоохранения», в котором есть позиция «стоматологическая практика».

В начале апреля правительство утвердило перечень наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса отраслей экономики. В него вошли сферы авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, спорта, деятельность турагентств, гостиничный бизнес, организация дополнительного образования, общественного питания и ряд других.

Средний и малый бизнес, работающий в этих отраслях, может потребовать от кредитора изменить условия кредита. Речь идет о приостановке исполнения заемщиком своих обязательств на срок, который определяет сам заемщик. Обратиться нужно не позднее 30 сентября 2020 года.