Власти включили кинотеатры и стоматологию в список пострадавших отраслей
Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом. В него вошли кинотеатры и стоматологические клиники, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
В раздел «Культура, организация досуга и развлечений» этого списка включили область «демонстрация кинофильмов». Помимо этого в документ добавили новый раздел под названием «Деятельность в области здравоохранения», в котором есть позиция «стоматологическая практика».
В начале апреля правительство утвердило перечень наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса отраслей экономики. В него вошли сферы авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, спорта, деятельность турагентств, гостиничный бизнес, организация дополнительного образования, общественного питания и ряд других.
Средний и малый бизнес, работающий в этих отраслях, может потребовать от кредитора изменить условия кредита. Речь идет о приостановке исполнения заемщиком своих обязательств на срок, который определяет сам заемщик. Обратиться нужно не позднее 30 сентября 2020 года.