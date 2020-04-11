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Власти включили кинотеатры и стоматологию в список пострадавших отраслей

Включить кинотеатры и стоматологические клиники в список наиболее пострадавших отраслей предлагало Минэкономразвития. По мнению ведомства, эти сферы несут большие потери из-за приостановки их деятельности
Кинотеатр «Октябрь» (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом. В него вошли кинотеатры и стоматологические клиники, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

В раздел «Культура, организация досуга и развлечений» этого списка включили область «демонстрация кинофильмов». Помимо этого в документ добавили новый раздел под названием «Деятельность в области здравоохранения», в котором есть позиция «стоматологическая практика».

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В начале апреля правительство утвердило перечень наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса отраслей экономики. В него вошли сферы авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, спорта, деятельность турагентств, гостиничный бизнес, организация дополнительного образования, общественного питания и ряд других.

Средний и малый бизнес, работающий в этих отраслях, может потребовать от кредитора изменить условия кредита. Речь идет о приостановке исполнения заемщиком своих обязательств на срок, который определяет сам заемщик. Обратиться нужно не позднее 30 сентября 2020 года.

Впоследствии Минэкономразвития предложило включить в этот перечень кинотеатры и стоматологические клиники. В министерстве отметили, что компании и индивидуальные предприниматели, работающие в этих сферах, несут существенные потери из-за приостановки их деятельности из-за коронавируса. Стоматологам разрешили принимать пациентов только для оказания срочной помощи.

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Правительству также пожаловалась крупнейшая саморегулируемая организация на рынке микрофинансирования СРО «МиР». Она попросила включить микрофинансовые организации в список наиболее пострадавших отраслей, так как из-за режима самоизоляции и кредитных каникул компании ожидают значительные убытки в течение полугода.

Помимо этого Федеральная налоговая служба сообщала, что ряд компаний и индивидуальных предпринимателей получат право на шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Для этого ФНС создала сервис, в котором числятся почти 1,3 млн компаний и ИП, на которых распространяется мораторий.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Александра Хрисанфова
Теги: коронавирус, отрасли
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