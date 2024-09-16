Чем отличаются малый, средний и крупный бизнес

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Малый, средний и крупный бизнес - что это такое?

Малый, средний и крупный бизнес — это сегменты экономики, организации в которых различаются по количеству работников и размеру дохода. В большинстве развитых стран мира выработаны и действуют критерии классификации предприятий, на основе которых принимаются программы поддержки и развития среднего и малого бизнеса. В России тоже приняты критерии, по которым различаются эти компании.

Малый бизнес — это предприятие со сравнительно малым штатом сотрудников (до 100 человек) и доходом до 800 млн руб. за год.

— это предприятие со сравнительно малым штатом сотрудников (до 100 человек) и доходом до 800 млн руб. за год. Средний бизнес — фирма, где работают от 101 до 250 человек и прибыль которой находится в пределах 800 млн руб. — 2 млрд руб. в год.

— фирма, где работают от 101 до 250 человек и прибыль которой находится в пределах 800 млн руб. — 2 млрд руб. в год. Крупный бизнес — это организация с доходом от 2 млрд руб. за год, со штатом 251 человек и более.

Размер бизнеса может определяться по крупнейшему показателю. Например, лавочка с пятью сотрудниками, но настолько успешными, что имеют доход в 1 млрд руб. в год, будет считаться средним бизнесом.

В России доля малого и среднего бизнеса в экономике составляет около 20%, в секторе представлены порядка 6 млн предприятий, в которых работают свыше 28 млн человек. А, например, в Китае эти показатели значительно выше: в 2020 году в них производилось более 60% ВВП, они приносили 50% налоговых поступлений в бюджет и создавали 79% рабочих мест. Всего в стране насчитывалось 140 млн таких компаний. В США, по данным Американской торговой палаты, действует свыше 33 млн МСП, которые генерируют 43,5% ВВП и 45,9% занятости.

Критерии малого бизнеса

Как уже сказано выше, компания относится к малому бизнесу, если зарабатывает до 800 млн руб. и нанимает не более 100 сотрудников. В небольшой фирме может быть лишь несколько сотрудников — тогда это называется микропредприятие. По общему правилу в таких организациях занято до 15 сотрудников, а годовой доход не превышает 120 млн руб.

Фирма относится к малому бизнесу также и по наличию в уставном капитале иных хозяйствующих субъектов в определенном процентном отношении. Они не могут занимать более 25%, если это общественные организации или благотворительные фонды, муниципалитеты или субъекты федерации, а также само российское государство. Для зарубежных фирм и других юрлиц не из сферы малого и среднего бизнеса вклад в уставной капитал не может быть более 49%.

У малого бизнеса есть свои льготы: упрощенные регистрация и документооборот, в том числе электронный, поддержка государства и надзорные каникулы, когда для получения этой поддержки свой статус можно не подтверждать через плановые проверки.

Признаки среднего бизнеса

К предприятию среднего размера относятся те же требования процентного участия государства или иных организаций: 25 и 49%.

В то же время доля иностранных юридических лиц в уставном капитале средней организации не ограничена, если это не офшорные предприятия (то есть не зарегистрированы на территории с особыми условиями бизнеса) и по критериям штата и дохода подходят под определение малого или среднего предпринимательства.

Средний бизнес чаще всего вырастает из малого за счет набора сотрудников и увеличения оборота. Предприятие такого масштаба уже требует дополнительного менеджмента для управления, появляются подразделения, филиалы в других местах, городах или регионах.

Чем отличается крупный бизнес

Доля государства в уставном капитале крупной организации может и должна превышать 25%. В дочерних предприятиях госучастие может быть 50%. Крупная организация должна работать в нескольких регионах или даже странах. Деятельность такого масштаба бизнеса влияет и на другие предприятия.

Формат такого бизнеса может быть трех видов:

группа компаний (ГК «Самолет», ГК «Русал»);

одна компания из нескольких предприятий (медиахолдинги; ОАО «Российские железные дороги»);

единое предприятие (градообразующие предприятия).

Большим организациям выгодны оптовые закупки, таким образом им удается экономить и не завышать себестоимость производимого товара. Также ответственное руководство крупного предприятия исправно платит налоги, обеспечивает рабочие места, вкладывает деньги в научные разработки. В то же время большие компании, в которых работает много людей, зачастую бюрократизируются и медленно адаптируются к переменам.

В чем различия между малым, средним и крупным бизнесом

В основном бизнес разделяют по числу сотрудников (основной критерий) и размеру дохода, но в разных странах правила могут различаться и меняться со временем. Так, действующие в России значения установлены постановлением правительства в 2015 году.

В государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят 38 развитых стран мира, на малых предприятиях работают от 20 до 100 человек, на средних — от 101 до 499 сотрудников. Крупный бизнес требует не менее 500 работников в штате.

В целом, различия в классификациях обусловлены множеством факторов: от географического положения до численности населения, от уровня развития экономики до вклада бизнеса в ВВП.

Например, Центробанк Египта считает микропредприятиями те, где работают менее 10 сотрудников и чей доход не превышает 1 млн египетских фунтов (почти 1,9 млн руб.). Как малые, так и средние организации в этой стране могут иметь до 200 сотрудников, но доход у одних не может быть больше 50 млн фунтов (почти 94 млн руб.), у других — 200 млн фунтов (чуть более 375 млн руб.).

А например, во Вьетнаме количество сотрудников для определения категории предприятия также зависит и от сферы экономики: малое предприятие в сельском хозяйстве и строительстве обслуживают от 11 до 100 сотрудников, торговля и услуги требуют на таком предприятии от 11 до 50 человек.

В то же время многие страны такого разделения не делают. В 2020 году Индия пересмотрела прежнюю классификацию и перестала делить МСБП по роду деятельности, единственными критериями остались объем инвестиций в машины и оборудование и оборот компании.

Зачем нужно было разделять бизнесы?

В России это разделение на средний, малый и крупный бизнес необходимо для определения размера поддержки для предприятия.

Также в стране ведется реестр малых и средних предприятий, чтобы, с одной стороны, фирме не приходилось доказывать свой статус, с другой, — можно было бы легко найти контрагента.

Кроме того, соответствие требованиям нахождения в реестре подтверждает добросовестность организации.

Реестр ведет ФНС, обновляя его каждый месяц 10 числа. Налоговой это нужно для повышения мер поддержки, снижения затрат бизнесменов на переподтверждение статуса, запуска «налоговых каникул» и раскрытия данных о всех официальных предприятиях МСБ.

Регистрация бизнеса через МСП

Современные средние и малые предприятия требуют электронного документооборота в том числе для сдачи электронной отчетности.

Для открытия и поддержки своего бизнеса в России создана Корпорация МСП. Ее электронная платформа дает возможность понятно оформить и быстро зарегистрировать бизнес — малый или средний, получить финансовую поддержку при первых шагах на этом пути, подключиться к тендерам и защитить свои права.

Кроме того, в стране работает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанный до 2024 года. В рамках него, например, небольшие и средние организации получили компенсации от государства после эпидемии COVID-19.

Плюсы и минусы МСП

От размеров бизнеса напрямую зависят не только размеры, но и виды поддержки бизнеса от предприятий и корпораций, государства, регионов и муниципалитетов.

Малый бизнес

Плюсы:

финансовая поддержка от государства;

налоговые льготы;

возможности роста.

Минусы:

риски;

нестабильность.

Среднее предприятие

Плюсы:

более устойчивое;

возможность расширить штат;

стабильнее доход.

Минусы:

высокая конкуренция;

сложность с запуском с нуля.

Крупное предприятие

Плюсы:

создание условий для всей отрасли;

законодатель инноваций и трендов.

Минусы: