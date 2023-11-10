Bloomberg сообщил о приходе «новой элиты» на место западных фирм в России

Иностранные компании продали в России бизнес на сумму более $21 млрд. Предприниматели из числа «новой бизнес-элиты» приобрели активы со значительной скидкой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России появилась «новая когорта бизнес-элиты», которая пришла на место международных компаний после начала военных действий на Украине, пишет Bloomberg. Такие предприниматели, воспользовавшись их вынужденным уходом с рынка из-за санкций и давления со стороны инвесторов, приобрели активы по сниженным ценам.

По оценке аналитического агентства AK&M, в 2022 году и первой половине 2023 года зарубежные компании продали бизнес в России на сумму свыше $21 млрд. В их числе — сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, американский производитель упаковки Ball Corp., немецкий производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены Henkel AG.

Покупатели иностранных активов не входят в число богатейших россиян, и большинство из них малоизвестны за пределами страны, отмечает Bloomberg. Они занимаются бизнесом несколько десятилетий, на собственных предприятиях или «вместе со знаменитыми миллиардерами».

Агентство приводит в пример некоторые сделки с иностранными компаниями.

Осенью 2022 года холдинг Kismet Capital Group бывшего гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина купил акции сервиса объявлений Avito у южноафриканского холдинга Naspers (владел группой через нидерландскую инвесткомпанию Prosus). Сумма сделки составила 151 млрд руб., или $2,4 млрд по курсу на дату объявления о сделке.

Группа «Арнест» Сергея Сагала, выпускающая парфюмерию и косметику, в сентябре 2022 года приобрела бизнес Ball по производству упаковки для напитков за $530 млн, а в августе этого года — российские активы нидерландского пивоваренного холдинга Heineken, в том числе семь заводов, за €1.

Бизнесмен Александр Говор был одним из первых, кто воспользовался уходом западных корпораций: в мае 2022 года он выкупил российский бизнес McDonald's, сеть впоследствии открыла рестораны под новым названием «Вкусно — и точка». Сумма сделки не раскрывалась, но Говор отмечал, что приобрел бизнес за «символическую плату». По его словам, цена была «намного ниже рыночной».

В октябре 2022 года американский производитель бумаги Sylvamo Corporation продал за $420 млн российскую «дочку» «Сильвамо Корпорейшн Рус» менеджменту, возглавлявшему местное отделение компании. Владельцем стала компания «Палп Инвест», принадлежащая гендиректору «Сильвамо Корпорейшн Рус» Тимуру Габидуллину.

Bloomberg отмечает, что не учитывал сделки, условия по которым не были раскрыты. Представители Говора, Таврина, Сагала и Габидуллина не ответили на запросы агентства.

Bloomberg отмечает, что выгодные сделки заключили и «общепризнанные магнаты». Например, Владимир Потанин (состояние, по оценке индекса агентства, — $30,2 млрд) до попадания в санкционные спрски США и Британии, выкупил Росбанк у французской группы Societe Generale. По данным «Коммерсанта», сделка прошла с большим дисконтом (цена составила 0,2–0,3 капитала кредитной организации). В сентябре 2022 года пакет акций Росбанка передали благотворительному фонду Потанина.

Как пишет агентство, введенные властями ограничения для желающих продать российский бизнес «еще больше играют на руку» новым покупателям. Все сделки по продаже бизнесов компаниями из недружественных стран (в перечень входят в том числе США и страны ЕС) подлежат одобрению подкомиссии правкомиссии по иностранным инвестициям. В числе условий для получения разрешения — направление добровольного взноса в бюджет в размере не менее 5% от независимо оцененной рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не меньше 10% рыночной стоимости, если дисконт превышает 90%.

В Кремле заявляли, что западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут делать это на условиях правкомиссии,

«свободного выхода, конечно, сейчас быть не может». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом отметил, что «Россия по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций».