Кремль исключил «свободный выход» западных компаний из России

Западные компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях, утверждает FT со ссылкой на источники. Вопрос об условиях выхода с российского рынка Кремль переадресовал в правительственную комиссию

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Западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут делать это на условиях, которые выдвинет правительственная комиссия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Песков отметил, что «Россия по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций».

«Может быть, кто-то скажет, что сейчас это заучит несколько противоречиво. Нет, вовсе нет. Многие ниши, которые освобождаются здесь после ухода одних компаний, занимаются другими компаниями. Если уходят компании одних стран, то компании других стран проявляют повышенный интерес», — заявил он.

Россия создает для таких компаний комфортные условия, но для уходящих западных компаний ситуация иная, отметил он. «С учетом той квазивойны, которая ведется с Российской Федерацией коллективным Западом, в том числе экономической войны, конечно же, в отношении этих самых западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим», — заключил пресс-секретарь президента.

Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что российские власти запретили западным компаниям, продающим бизнес в России, выводить выручку в долларах и евро. Газета назвала это «де-факто дополнительным валютным контролем в попытке поддержать слабеющий рубль».

Собеседники издания утверждают, что компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях, а настаивающие на получении иностранной валюты «столкнутся с задержками и даже потерями сумм, которые могут быть переведены за границу», говорится в статье.

Песков, говоря о рубле, сказал FT, что долг каждого правительства — создать «наиболее благоприятные условия для своей валюты». «Рубль имеет абсолютный приоритет», — подчеркнул он.

Вопрос об особых условиях выхода западных компаний из России Песков переадресовал в правительство. «Этим занимается специальная правкомиссия, лучше вопрос адресовать туда за детальной информацией», — сказал журналистам пресс-секретарь президента.

После начала военной операции на Украине, а также введения санкций США и ЕС против России целый ряд западных компаний объявили о планах приостановить деятельность на российском рынке или полностью его покинуть.

Все сделки по продаже бизнесов компаниями из недружественных стран (в перечень входят США, страны ЕС и ряд других государств) подлежат одобрению подкомиссии правкомиссии по иностранным инвестициям.

В числе условий для получения разрешения, утвержденных властями, — направление добровольного взноса в бюджет в размере не менее 5% от независимо оцененной рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не меньше 10% рыночной стоимости, если дисконт превышает 90%.

В октябре президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки 43 группами компаний (в Кремль сообщали, что конкретный список раскрыт не будет). Это произошло на фоне того, как курсы доллара и евро в конце лета превысили 100 руб. на бирже.

Путин называл целью указа решение проблемы разбалансировки денежных потоков. Есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка, говорил глава государства. По мнению Путина, эффект от меры будет.

13 октября, когда правительство раскрыло параметры обязательной продажи валютной выручки, доллар торговался в районе 97 руб. По состоянию на 15:30 31 октября американская валюта стоит на бирже 92,71 руб.