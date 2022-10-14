Экс-глава «МегаФона» купит «Авито»

Сумма сделки составит 151 млрд руб. Ожидается, что она будет закрыта в октябре. После этого Avito продолжит работать как независимая частная ИТ-компания

Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Акции крупнейшего в России сервиса объявлений Avito купит холдинг «Кисмет капитал груп» бывшего директора «МегаФона» Ивана Таврина, сообщается на сайте южноафриканского холдинга Naspers. Сумма сделки составит 151 млрд руб.

«Все соответствующие разрешения регулирующих органов получены. Ожидается, что сделка будет закрыта в октябре 2022 года», — говорится в сообщении Naspers.

В «Кисмет капитал груп» сообщили РБК, что Avito, включающая в себя ООО «КЕХ еКоммерц», ООО «Авито Холдинг» со всеми их дочерними и зависимыми обществами, полностью перейдет под контроль нового собственника и продолжит свою работу как независимая частная российская ИТ-компания. «Кисмет рассматривает Avito как стратегический актив, который полностью отвечает нашим принципам инвестирования в высокотехнологичных лидеров рынка с потенциалом дальнейшего роста», — сказал Таврин.

РБК направил запрос в Avito, Naspers, ФАС.

Avito принадлежит нидерландской инвесткомпании Prosus, которая входит в Naspers. Сервис на продажу она выставила в мае этого года.

О том, что покупателем станет «Кисмет», ранее сообщил The Bell. По словам его источника, всего на сервис претендовали 15 покупателей. Среди них, как писал Bloomberg, были VK и бизнесмен Владимир Потанин. Однако холдинг Таврина предложил самую высокую цену, говорит собеседник The Bell. По его словам, для Naspers Таврин был понятным инвестором — в 2010-е он входил в совет директоров Mail.Ru Group, крупным пакетом акций которой владел и Naspers.

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Как считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, до спецоперации Avito мог стоить 500–600 млрд руб., после ее начала — 200–300 млрд, а с учетом законопроекта депутата Антона Горелкина, предложившего ограничить долю участия иностранных компаний в сервисах для размещения объявлений до 20%, — не более 100 млрд. В свою очередь, VK для потенциальной сделки оценивал Avito в 65–80 млрд руб., говорил один из собеседников The Bell.

Prosus, по его информации, изначально хотела выручить за Avito намного больше — $4 млрд (около 213 млрд руб. по тогдашнему курсу). Примерно такой же была последняя публичная оценка компании — в начале 2019 года Naspers инвестировал в Avito по оценке $3,85 млрд (около 270 млрд руб. по курсу на тот момент).

За полугодие, завершившееся в сентябре 2021 года, выручка Avito выросла на 67%, до $313 млн, а рентабельность продаж составила 48%, следует из последнего отчета Prosus. За весь 2021 год выручка российского юрлица сервиса составила 42,6 млрд руб., чистая прибыль — 14,4 млрд руб.

По словам источника The Bell, Таврин уже договорился о финансировании покупки за счет кредита в одном из крупных российских банков, который не находится под западными санкциями.

Как утверждает собеседник издания, знакомый с ходом переговоров о продаже Avito, в ходе конкурса VK не продвинулась в переговорах дальше других претендентов, а законопроект Горелкина не писался «под продажу Avito VK». На сделку по продаже Avito Таврину законопроект никак не повлияет: «Кисмет» — российская компания с российским бенефициаром, добавил источник The Bell.