ЦБ оценил рост продаж валюты после указа Путина о выручке экспортеров
В октябре системно значимые кредитные организации (СЗКО) остались крупнейшими продавцами валюты на рынке. По подсчетам Центробанка, объем реализованной ими валюты вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем и достиг максимального в этом году значения — 822,9 млрд руб.
При этом объем нетто-продаж валюты на бирже нефинансовыми компаниями за месяц снизился и составил 159,3 млрд руб. (в сентябре — 172,7 млрд руб.).
На фоне возросшей продажи валюты увеличились и объемы ее закупок. Основными покупателями стали кредитные организации, не относящиеся к системно значимым, — они закупили иностранной валюты на 655,1 млрд руб. (рост на 28,5% по сравнению с сентябрем). Как отмечает ЦБ, они приобретали валюту преимущественно для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов.
Объем покупки валюты нерезидентами второй месяц подряд обновил исторический максимум и составил 210,6 млрд руб. (156 млрд руб. в сентябре). В основном это клиенты иностранных банков, которые получают рублевую выручку от экспорта в Россию или поступлений в результате международных рублевых переводов.
Физлица в октябре нарастили объем покупок валюты почти в три раза — 120,9 млрд руб. против 40,7 млрд руб. в предыдущем месяце. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро. По данным ЦБ, темпы роста покупок валюты населением ускорились во второй половине месяца, когда рубль начал укрепляться.
О введении требования обязательной продажи валютной выручки стало известно 11 октября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин (документ не публиковался), но конкретные параметры требований предстояло определить правительству. Решение было принято на фоне курса доллара выше 100 руб. — после сообщения об указе рубль укрепился примерно на 3%.
Мера вступила в силу 16 октября. Экспортеров обязали зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема, но при этом не менее половины от каждого контракта.
Требования затронули 43 группы компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Названия компаний, которые будут обязаны продавать выручку, раскрывать не станут, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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