Потанин объяснил передачу Росбанка в благотворительный фонд и сотрудникам

Одна из целей передачи Росбанка в благотворительный фонд — защита от санкционных рисков, рассказал РБК президент «Интерроса» Владимир Потанин. Но эта причина не главная

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Передача значительного пакета акций Росбанка его сотрудникам и благотворительному фонду нужна, в том числе, для защиты кредитной организации от санкционных рисков, рассказал в интервью РБК президент «Интерроса» Владимир Потанин. Однако это не единственная и не главная причина, подчеркнул он.

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«Конечно, и такой мотив тоже присутствует. Изменение акционерной структуры в Росбанке облегчит банку взаимодействие с внешними партнерами», — сказал Потанин в ответ на вопрос о том, связана ли эта схема со снижением санкционных рисков.

Впрочем, Потанин подчеркнул, что «основной мотив состоял не в этом». «Прежде всего, я стремился выполнить ранее заявленное обещание — наполнить эндаумент своего благотворительного фонда до 100 млрд руб. Вот, соответственно, это происходит. Мы эндаумент полностью сформируем за счет пакета акций Росбанка. Я считаю, что это для благотворительного фонда будет хорошей базой для дальнейшего финансирования», — объяснил миллиардер.

Потанин подчеркнул, что фонд сейчас работает полностью независимо от него. «Но не только передача пакета до 50% в благотворительный фонд вошла в структуру реструктуризации Росбанка, но и 10% акций банка направляются на программу поддержки самих сотрудников, на программу их поощрения. Делаться это будет в цифровой форме в виде цифровых финансовых активов. То есть здесь выполнение функции объединения интересов работников банков и его собственников дополняется высокотехнологичным инструментом, который будет применен», — напомнил собеседник РБК.

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15 сентября «Интеррос» анонсировал передачу благотворительному фонду Владимира Потанина до 50% акций Росбанка, подконтрольного холдингу. Бизнесмен, занимающий второе место в рейтинге российских миллиардеров 2022 года Forbes с состоянием $17,3 млрд, отмечал, что это обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность благотворительных программ фонда.

В интервью РБК Потанин сказал, что рассчитывает на закрытие сделки в течение месяца. Конкретные сроки зависят от того, насколько быстро сделку согласует ЦБ (согласно инструкции регулятора, продажа, пожертвование или передача в управление более чем 10% акций кредитной организации требует согласования с ним).

«Но поскольку мы в диалоге и поскольку о наших планах ЦБ в курсе, то мы рассчитываем, что это будет достаточно быстро. Что касается передачи 10%, то сама передача состоится тоже достаточно быстро, а вот уже реализация этого плана, конечно, будет происходить поэтапно. Возможно, это займет 2–3 года с тем, чтобы мы эту программу попробовали по-разному применить», — добавил президент «Интерроса».

До Потанина Росбанком владела французская группа Societe Generale, в 2000-х купившая актив у самого бизнесмена. На момент продажи Societe Generale владела почти 100% акций. Сделка по приобретению банка состоялась этой весной. По информации «Коммерсанта», она прошла с большим дисконтом (цена составила 0,2–0,3 капитала кредитной организации) и оперативно из-за риска расширения западных санкций против миллиардера. В конце июня он попал под блокирующие санкции Великобритании, причем британские власти объясняли это как раз вхождением структур бизнесмена в капитал Росбанка и Тинькофф Банка (в апреле структуры Потанина приобрели 35,1% акций TCS Group у основателя «Тинькофф» Олега Тинькова). Росбанк не находится в санкционном списке, но канадские и британские ограничения распространяются на него как на структуру, подконтрольную санкционному лицу. Ни ЕС, ни США санкции против Потанина не вводили.