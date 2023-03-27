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Власти скорректировали «налог на выход» для западных компаний

В России скорректировали «налог на выход» для западных компаний
«Добровольный» взнос в бюджет со сделок по продаже активов «недружественными» иностранцами составит от 5% рыночной стоимости бизнеса, уточнила подкомиссия Минфина. Ранее предполагалась уплата 10% от суммы сделки
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями (подкомиссию возглавляет министр финансов Антон Силуанов) «с учетом состоявшегося обсуждения» скорректировала условия для одобрения сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран, указано в выписке из протокола заседания подкомиссии от 2 марта, опубликованной 27 марта.

При рассмотрении вопроса о выдаче разрешений на такие сделки подкомиссия будет «исходить, как правило, из целесообразности» установления следующих условий:

  • обязательство по «добровольному направлению в федеральный бюджет» денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости активов, определенной независимым оценщиком (то есть не менее 5% от рыночной стоимости. — РБК);
  • обязательство по «добровольному направлению в федеральный бюджет» денежных средств в размере не менее 10% от рыночной стоимости активов, если их продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

Как уточнили РБК в пресс-службе Минфина, критерий о взносе от 5% рыночной стоимости применяется, когда дисконт менее 90%.

В декабре 2022 года стало известно, что подкомиссия ввела условие добровольного взноса в бюджет со сделок по продаже активов иностранцами из недружественных государств — не менее 10% от «суммы осуществляемой сделки». Одновременно было установлено требование о продаже актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки. Таким образом, если бы бизнес, например, продавался за половину рыночной стоимости, то взнос должен был составить не менее 5% стоимости, если за 30% рыночной стоимости — то 3% и т.д. (взнос фактически уменьшался бы с увеличением дисконта).

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Теперь же при прочих равных, если бизнес продается за 30% рыночной стоимости (то есть с 70-процентным дисконтом), взнос в бюджет все равно составит не менее 5% рыночной стоимости. Таким образом, размер взноса относительно рыночной стоимости фактически будет зафиксирован.

Подкомиссия не уточняет, кто должен будет платить взнос, но фактически его уплачивает покупатель, поскольку из недружественных стран он перечисляться не может, считает управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев.

В июне глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин раскрывал, что иностранцы продают бизнесы в России с дисконтом не менее 50% к «последней официальной оценке», и министр финансов Антон Силуанов подтверждал, что это одно из условий. ЦСР в октябре оценивал, что в среднем дисконты при продаже российских подразделений иностранными компаниями составляют около 70%.

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