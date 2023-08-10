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РЖД запретят сотрудникам пользоваться iPhone на работе

РЖД запретят сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях
Точные сроки запрета пока не установлены, «идет подготовительная работа», сообщили источники РБК в РЖД. Ранее от техники Apple в служебных целях пришлось отказаться сотрудникам «Ростеха» и нескольких министерств
Apple AAPL $179,82 +0,43% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

РЖД готовятся ввести запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях, сообщил источник РБК в холдинге. Это подтвердил еще один источник РБК, отметив, что конкретной даты пока нет, «идет подготовительная работа».

«Мы никак не комментируем эту тему», — сообщил РБК представитель РЖД. Представитель Федеральной пассажирской компании (ФПК; «дочка» РЖД) также отказался от комментариев.

О том, что сотрудникам холдинга нельзя будет использовать iPhone и другую технику Apple на работе, ранее сообщил источник ТАСС в транспортной отрасли.

В начале июня ФСБ заявила, что в iPhone была выявлена «аномалия», которую ведомство связало с «разведывательной акцией американских спецслужб». По информации спецслужбы, шпионским ПО заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства дипломатических представительств в России. В ведомстве посчитали, что это свидетельствует о сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США. Корпорация опровергла эти обвинения, заявив, что «никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с каким-либо правительством» для внедрения в устройства Apple уязвимости, позволяющей получить к нему несанкционированный доступ.

Несмотря на это, некоторые государственные организации и ведомства стали запрещать пользоваться гаджетами Apple в служебных целях. Это коснулось сотрудников «Ростеха», Минцифры, Минпромторга, Минпросвещения. Минпромторг, помимо того, рекомендовал не использовать продукты американской корпорации в рабочих целях на промышленных предприятиях.

Весной от смартфонов на базе операционных систем iOS и Android на работе отказались сотрудники внутриполитического блока администрации президента.

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РЖД Apple iPhone Федеральная пассажирская компания
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