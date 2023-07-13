Сотрудникам Минцифры запретят использовать iPhone на службе

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Минцифры в ближайшее время запретит сотрудникам использовать iPhone в служебных целях, сообщил замминистра Александр Шойтов в кулуарах Форума будущих технологий.

«Ожидаем подписания [приказа] на этой, на следующей неделе. Он касается самой Минцифры», — сказал Шойтов, подчеркнув, что речь идет только о служебной переписке (цитата по ТАСС). По подведомственным организациям Минцифры «тоже прорабатывается вопрос», добавил он.

В начале июля о намерении ввести такой же запрет сообщили в Минпромторге, а 13 июля в госкорпорации «Ростех» заявили, что полностью запретили сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях.

В начале июня ФСБ сообщила, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки за российскими дипломатами. Вредоносным программным обеспечением, по версии ведомства, оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе в дипломатических представительствах в России.

Выявленные «аномалии» в работе аппаратов свидетельствуют «о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности с Агентством национальной безопасности США», заявили в ФСБ. Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с американской разведкой.