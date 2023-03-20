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Кремль заявил о запрете на использование iPhone чиновниками на службе

Песков: использовать смартфоны на базе iOS и Android в служебных целях нельзя
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) России нельзя использовать смартфоны на базе операционных системах iOS и Android в служебных целях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос о том, действительно ли кремлевских чиновников попросили «избавиться от айфонов».

«Я не могу тут информацию подтвердить. Собственно, в служебных целях смартфоны использовать нельзя, какие бы они ни были. Здесь нет разницы», — отметил Песков. «Не важно, какая операционная система — Android, iOS — естественно, что в служебных целях они не используются», — сказал пресс-секретарь президента.

Он также подчеркнул, что служебные переговоры и пересылка служебных материалов не проводятся с использованием смартфонов.

20 марта «Коммерсантъ» писал со ссылкой на свои источники, что сотрудников внутриполитического блока администрации президента обяжут отказаться от смартфонов iPhone из соображений безопасности с 1 апреля. По данным газеты, такой срок установил заместитель главы аппарата Сергей Кириенко.

Источники издания предположили, что эти смартфоны посчитали более подверженными взлому и шпионажу со стороны стран Запада. Один из источников рассказал о рекомендации чиновникам покупать гаджеты на операционной системе Android, китайских аналогах или российской «Авроре».

Близкий к президентской администрации источник газеты также заявил, что запрет на пользование техникой корпорации Apple распространят и на тех чиновников, которые курируют внутреннюю политику в администрациях регионов страны.

Теги
Кремль Дмитрий Песков iPhone администрация президента
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