ФСБ сообщила об акции американских спецслужб с iPhone

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ФСБ вместе с ФСО выявила «аномалии», характерные для iPhone и обусловленные «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения». В сообщении спецслужба называет это «разведывательной акцией американских спецслужб».

По информации ФСБ, заражены несколько тысяч iPhone, в том числе и устройства дипломатических представительств в России.

Это «свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности», говорится в сообщении.

Что именно происходило с телефонами после заражения и удалось ли устранить «аномалии», в ФСБ не рассказали.

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