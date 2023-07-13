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В Ростехе категорически запретили сотрудникам использовать технику Apple

В Ростехе полностью запретили сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Ростехе полностью запретили сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«Вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя», — говорится в сообщении.

До этого пользоваться смартфонами Apple запретили сотрудникам «Швабе» — холдинговой компании «Ростеха», отвечающей за разработку и производство оптико-электронных систем.

Запрет коснется 600 тыс. человек, уточнили «РИА Новости» в госкорпорации

В начале июня ФСБ сообщила, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки за российскими дипломатами. По информации спецслужбы, вредоносным программным обеспечением оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства в дипломатических представительствах в России.

Это «свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности», заявили в ФСБ. Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США.

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В конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о запрете сотрудникам внутриполитического блока администрации использовать смартфоны на базе операционных системах iOS и Android в служебных целях.

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