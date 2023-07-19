РГ сообщила о запрете на iPhone для чиновников Минпросвещения

Запрет пользоваться техникой Apple ранее уже ввели в Минпромторге и «Ростехе». ФСБ заявляла о сотрудничестве американской компании с Агентством национальной безопасности США

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудникам Минпросвещения с 18 июля запретили использовать для работы устройства американской компании Apple, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ, подписанный исполняющим обязанности главы ведомства Александром Бугаевым (первый заместитель министра Сергея Кравцова).

В документе говорится, что с 18 июля нужно исключить использование техники Apple «при производстве, передаче и распространении любым способом информации» при исполнении служебных обязанностей.

С 17 июля использовать iPhone и другие устройства Apple уже запретили сотрудникам Минпромторга. Представитель министерства, подтверждая это, связывал решение с информацией ФСБ и ФСО о том, что американское Агентство национальной безопасности использовало устройства Apple для слежки.

Пользоваться смартфонами Apple в служебных целях также запретили сотрудникам «Ростеха». Мера коснется 600 тыс. человек. О том, что телефоны на базе операционных систем iOS и Android в служебных целях нельзя использовать сотрудникам внутриполитического блока администрации президента России, весной говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В начале лета ФСБ заявляла о «разведывательной акции американских спецслужб». В ведомстве утверждали, что вместе с ФСО выявили «аномалии», характерные для iPhone и обусловленные «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения». Это, утверждали в спецслужбе, свидетельствует о «тесном сотрудничестве» Apple с национальным разведывательным сообществом, в частности с Агентством национальной безопасности США, и «подтверждает», что декларируемая политика конфиденциальности персональных данных пользователей «не соответствует действительности».