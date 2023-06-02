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Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США

Apple опровергла заявление ФСБ о сотрудничестве с разведкой США
В ФСБ утверждают, что в iPhone была выявлена «аномалия», и связали ее с «разведывательной акцией американских спецслужб». Ведомство пришло к выводу, что Apple тесно сотрудничает с АНБ. Компания опровергает эти утверждения

Корпорация Apple опровергла заявление ФСБ о ее сотрудничестве с американской разведкой и слежке за российскими пользователями iPhone, сообщает Reuters.

Компания «никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с каким-либо правительством для внедрения бэкдора [уязвимость, позволяющая получить несанкционированный доступ к устройству] в какой-либо продукт Apple», говорится в заявлении.

В ФСБ утверждают, что Apple тесно сотрудничает с разведкой США, в том числе с Агентством национальной безопасности. В iPhone была выявлена «аномалия», которую ведомство связало с «разведывательной акцией американских спецслужб». По информации российской спецслужбы, шпионским ПО заражено несколько тысяч iPhone, в том числе устройства дипломатических представительств в России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого уточнил, что многие сотрудники администрации главы государства продолжают пользоваться iPhone в личных целях, некоторые отказываются от них. «У нас в среднем, по статистике, процентов 20–30 пользуются айфонами, iOS-системой. А процентов 80–70 пользуются андроидами. Та же пропорция, естественно, она и здесь, в администрации», — сказал Песков. В конце марта он сообщал о запрете сотрудникам внутриполитического блока администрации использовать смартфоны на базе операционных системах iOS и Android в служебных целях.

Позднее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что выявили попытку внедрения шпионского ПО на iPhone сотрудников. Атака проводилась с помощью невидимого iMessage-сообщения с вредоносной программой под названием Triangulation.

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Елена Чернышова
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