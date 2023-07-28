Минпромторг призвал промышленность отказаться от iPhone на работе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
Поздняков заявил, что на Олимпиаду поедут «считанные единицы» россиян Спорт, 11:39
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:36
В Приморье арестовали замглавы ФСИН по делу о поставке банок в колонию Общество, 11:33
Президент Грузии назвала прибытие лайнера из Сочи провокацией Политика, 11:23
Глава ОКР раскритиковал МОК за реакцию на скандал на ЧМ по фехтованию Спорт, 11:23
«Бутылочное горлышко»: делаем компанию прибыльнее без лишних затрат Pro, 11:20
Путин заявил о внимательном рассмотрении мирных инициатив стран Африки Политика, 11:19
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин заявил об уходе гегемонии одного государства Политика, 11:14
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 11:13
Президент Киргизии одобрил размещение ферм для майнинга на ГЭС Крипто, 11:11
Что будет с долларом в ближайшие 5–10 лет Pro, 10:56
В Москве задержали мужчину, который оставил себе найденный ₽1 млн Общество, 10:56
Британия расследует отправку секретов «союзнику России» из-за опечатки Политика, 10:54
Отстраненная украинская саблистка заявила, что глава FIE не сдержал слово Спорт, 10:52
Война санкций ,  
0 

Минпромторг призвал промышленность отказаться от iPhone на работе

Минпромторг рекомендовал промышленникам отказаться от использования iPhone в рабочих целях
Сюжет
Война санкций
Минпромторг уже направил рекомендацию не использовать продукты американской Apple в рабочих целях на промышленные предприятия России. ФСБ предупреждала, что спецслужбы США используют iPhone для слежки. В Apple это исключали
Apple AAPL $194,23 +0,51% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям России запретить сотрудникам использовать iPhone для рабочих целей. Об этом заявил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков на форуме Россия — Африка.

«Уже направили», — сказал он, отвечая на вопрос о соответствующей рекомендации в промышленные предприятия России (цитата по «РИА Новости»).

ФСБ в начале июля предупредила, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки за российскими дипломатами. По данным спецслужбы, вредоносным ПО оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства диппредставительств в России. Это свидетельствует о сотрудничестве компании Apple с Агентством национальной безопасности США, отметили в ФСБ.

В ответ на обвинение российской спецслужбы Apple отвергла возможность сотрудничества с каким-либо правительством по внедрению программ в продукты компании. «Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением программ, предоставляющих черный вход в какой-либо продукт Apple, и никогда не будем этого делать», — цитировал Reuters заявление компании.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал, что сотрудникам администрации президента запрещено использовать устройства на базе iOS и Android в служебных целях. Однако некоторые все равно продолжают пользоваться iPhone и Samsung в личных целях, признал он.

О том, что сотрудникам Минпромторга и подведомственных ему структурам запретят использовать в служебной деятельности iPhone, сообщили 5 июля «Ведомости».

Читайте на РБК Pro
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Аэрофобия «лечится»: как перестать бояться летать на самолетах
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах

Так, 13 июля в «Ростехе» заявили РБК, что сотрудникам «Швабе» — холдинговой компании «Ростеха», отвечающей за разработку и производство оптико-электронных систем, — запретили пользоваться iPhone в рабочих целях.

Позднее, 19 июля, «Российская газета» со ссылкой на документ сообщила, что сотрудникам Минпросвещения с 18 июля запретили использовать для работы устройства Apple.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Минпромторг iPhone Apple запрет
Материалы по теме
РГ сообщила о запрете на iPhone для чиновников Минпросвещения
Технологии и медиа
Каждый пятый россиянин исключил отказ от iPhone ради работы
Общество
«Касперский» выявил кибератаку на сотрудников с использованием iPhone
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter