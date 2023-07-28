Минпромторг призвал промышленность отказаться от iPhone на работе

Минпромторг уже направил рекомендацию не использовать продукты американской Apple в рабочих целях на промышленные предприятия России. ФСБ предупреждала, что спецслужбы США используют iPhone для слежки. В Apple это исключали

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям России запретить сотрудникам использовать iPhone для рабочих целей. Об этом заявил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков на форуме Россия — Африка.

«Уже направили», — сказал он, отвечая на вопрос о соответствующей рекомендации в промышленные предприятия России (цитата по «РИА Новости»).

ФСБ в начале июля предупредила, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки за российскими дипломатами. По данным спецслужбы, вредоносным ПО оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства диппредставительств в России. Это свидетельствует о сотрудничестве компании Apple с Агентством национальной безопасности США, отметили в ФСБ.

В ответ на обвинение российской спецслужбы Apple отвергла возможность сотрудничества с каким-либо правительством по внедрению программ в продукты компании. «Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением программ, предоставляющих черный вход в какой-либо продукт Apple, и никогда не будем этого делать», — цитировал Reuters заявление компании.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал, что сотрудникам администрации президента запрещено использовать устройства на базе iOS и Android в служебных целях. Однако некоторые все равно продолжают пользоваться iPhone и Samsung в личных целях, признал он.

О том, что сотрудникам Минпромторга и подведомственных ему структурам запретят использовать в служебной деятельности iPhone, сообщили 5 июля «Ведомости».

Так, 13 июля в «Ростехе» заявили РБК, что сотрудникам «Швабе» — холдинговой компании «Ростеха», отвечающей за разработку и производство оптико-электронных систем, — запретили пользоваться iPhone в рабочих целях.

Позднее, 19 июля, «Российская газета» со ссылкой на документ сообщила, что сотрудникам Минпросвещения с 18 июля запретили использовать для работы устройства Apple.