Минпромторг призвал промышленность отказаться от iPhone на работе
Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям России запретить сотрудникам использовать iPhone для рабочих целей. Об этом заявил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков на форуме Россия — Африка.
«Уже направили», — сказал он, отвечая на вопрос о соответствующей рекомендации в промышленные предприятия России (цитата по «РИА Новости»).
ФСБ в начале июля предупредила, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки за российскими дипломатами. По данным спецслужбы, вредоносным ПО оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства диппредставительств в России. Это свидетельствует о сотрудничестве компании Apple с Агентством национальной безопасности США, отметили в ФСБ.
В ответ на обвинение российской спецслужбы Apple отвергла возможность сотрудничества с каким-либо правительством по внедрению программ в продукты компании. «Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением программ, предоставляющих черный вход в какой-либо продукт Apple, и никогда не будем этого делать», — цитировал Reuters заявление компании.
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал, что сотрудникам администрации президента запрещено использовать устройства на базе iOS и Android в служебных целях. Однако некоторые все равно продолжают пользоваться iPhone и Samsung в личных целях, признал он.
О том, что сотрудникам Минпромторга и подведомственных ему структурам запретят использовать в служебной деятельности iPhone, сообщили 5 июля «Ведомости».
Так, 13 июля в «Ростехе» заявили РБК, что сотрудникам «Швабе» — холдинговой компании «Ростеха», отвечающей за разработку и производство оптико-электронных систем, — запретили пользоваться iPhone в рабочих целях.
Позднее, 19 июля, «Российская газета» со ссылкой на документ сообщила, что сотрудникам Минпросвещения с 18 июля запретили использовать для работы устройства Apple.