Сотрудникам российского министерства запретят использовать iPhone

Аналогичный запрет появится и в других ведомствах, а также в регионах, утверждает издание со ссылкой на источник

Сотрудникам Минпромторга, а также подведомственных ему структур с 17 июля запретят использовать в служебной деятельности смартфоны компании Apple, пишут «Ведомости».

В министерстве среди чиновников распространили соответствующее письмо первого заместителя министра Василия Осьмакова. Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям» данную информацию.

«Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра промышленности и торговли РФ В.В. (Василия Викторовича. — РБК) Шпака», — цитирует издание внутренний документ ведомства.

Один из источников газеты говорит, что скоро такие ограничения появятся в других ведомствах, а также в регионах.

В Минпромторге связали данный запрет с информацией ФСБ и ФСО о том, что американское Агентство национальной безопасности использовало устройства Apple для слежки.

В начале июня ФСБ сообщила о «разведывательной акции американских спецслужб». По утверждению ведомства, вместе с Федеральной службой охраны (ФСО) были выявлены «аномалии», характерные для iPhone и обусловленные «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения».

В ФСБ заявили, что это свидетельствует о «тесном сотрудничестве» Apple с национальным разведывательным сообществом, в частности с Агентством национальной безопасности США, и «подтверждает», что декларируемая политика конфиденциальности персональных данных пользователей «не соответствует действительности». В спецслужбе не уточнили, что именно происходит с предположительно зараженными устройствами и удалось ли устранить «аномалии».

Устройства на базе операционных систем iOS, а также Android уже запрещено использовать в служебных целях сотрудникам администрации президента, говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.