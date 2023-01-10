Reuters нашел объяснение падению прокачки российского газа через Украину

Рекордно теплая погода зимой позволила Европе сократить использование газовых хранилищ, а потому отпала необходимость в прокачке больших объемов из России, считают эксперты. Хранилища сейчас заполнены на 83% против 51% годом ранее

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Объем российского газа, прокачиваемого через украинскую территорию, за последние пять дней сократился с 40 млн до 35 млн куб. м, это может быть связано с установлением в европейских странах аномально теплой погоды, пишет Reuters со ссылкой на источник, владеющей информацией об объемах транзита топлива.

«Наша гипотеза заключается в том, что импортеры с января начали брать меньше по оставшимся российским долгосрочным контрактам, после недавнего обвала европейских спотовых цен», — заявила агентству аналитик Refinitiv gas Марина Цыганкова.

Она подчеркнула, что газовые хранилища стран Северо-Западной Европы сейчас в основном заполнены на достаточном уровне, поэтому в замедлении импорта газа «есть смысл».

О связи такой динамики с теплой погодой говорил и близкий к российской стороне источник РБК, подчеркнув, что «Газпром» устанавливает объем прокачки, основываясь на заявках покупателей. Компания сократила поставки 4 (с 42,2 млн до 37,8 млн куб. м) и 6 января (до 35,5 млн куб. м).

В европейских странах в последние недели установилась аномально теплая погода, в частности, в новогоднюю ночь в Праге воздух прогрелся до рекордного показателя за весь период метеонаблюдений — 17,6 градуса тепла. Аналогичная ситуация наблюдается в Германии, Польше и Швейцарии, а в Будапеште потеплело до 18,9 градуса тепла.

«Начало января 2023 года стало самым теплым как минимум за последние 15 лет», — отметили эксперты консалтинговой компании EBW Analytics, указав, что погода вместе с увеличением выработки ветрогенерации позволила сэкономить газ и удержать запасы в хранилищах практически на рекордном уровне в истории. Стоимость газа в Европе упала до прошлогодних показателей — до €69 за 1 МВт·ч (около $780 за 1 тыс. куб. м) по ближайшему фьючерсу на индекс TTF. Уровень заполненности газовых хранилищ, по данным на начало января, составляет 83% против 51% в начале января 2022 года.

В «Газпроме» предупреждали осенью, что при дефиците газа этой зимой в Европе могут замерзнуть «целые города, целые земли». Тогда глава компании Алексей Миллер упомянул, что по пессимистичным прогнозам в европейских хранилищах «на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5%». «Да, Европа переживет. Только что будет с закачкой уже к зиме 2023 и 2024 годов?» — спросил он.