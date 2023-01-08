В Германии заявили о «спасении» от нехватки газа этой зимой

Глава Федерального сетевого агентства Германии отметил, что газовые хранилища ФРГ заполнены более чем на 90%, а из-за режима экономии потребление газа за весь 2022 год оказалось на 14% меньше, чем в 2021 году

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Перебоев в энергоснабжении на территории ФРГ этой зимой не предвидится, газовые хранилища заполнены более чем на 90%. Об этом в интервью Bild заявил руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

«При всех рисках неопределенности я не думаю, что этой зимой что-то пойдет не так», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящий момент немецкие газовые хранилища заполнены более чем на 90% и к началу весны, по прогнозам, будет израсходована приблизительно половина этого запаса. «Мы за весь 2022 год использовали в общей сложности на 14% газа меньше, чем в 2021 году. Это выдающееся достижение всех, кто экономно его потреблял», — подчеркнул Мюллер.

Ранее о том, что Европа из-за аномального тепла «оказалась спасена» от энергокризиса, сообщал Bloomberg. Так, по данным прогнозам Maxar и американской Weather Company, во Франции и Германии колебания температуры на 2–5 градусов выше нормы продолжатся до 17 января, в результате чего спрос на отопление в Европе окажется ниже среднего за десять лет.

Тем не менее энергетический кризис далек от завершения, пишет агентство. Сокращение поставок газа из России остается проблемой, поскольку восполнить их затруднительно. Правительства европейских стран продолжают призывать граждан экономить энергию, погода же может быстро измениться. Так, в ближайшие дни похолодание может привести к снижению температуры в Финляндии, Швеции, Норвегии, Белоруссии и странах Прибалтики на 3–5 градусов ниже среднего уровня, заявила Оливия Берч, метеоролог из The Weather Company. Это, по ее словам, может увеличить потребность в отоплении и электроэнергии в этом районе Европы.

В конце декабря вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики (СвДП) предупреждал о риске для Германии стать государством-банкротом из-за неспособности решить проблему с энергокризисом. «Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетические пособия, тогда нам грозит хоть и не государственный социализм, но государственное банкротство», — заявил он.