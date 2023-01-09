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Эксперты назвали теплую погоду причиной падения цен на газ в Европе

«Коммерсантъ»: теплая погода в начале января в Европе стала причиной падения цен на газ
«Газпром» GAZP ₽162,1 +0,56% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Теплая погода в ноябре 2022 года и начале января 2023 года в Европе стала одной из причин падения цен на газ до прошлогодних показателей — до €69 за 1 МВт•ч (около $780 за 1 тыс. куб. м) по ближайшему фьючерсу на индекс TTF. Это заметили аналитики консалтинговой фирмы EBW Analytics, чьи результаты отчета опубликовал «Коммерсантъ».

Такая цена на газ стала самой низкой за последний год и в пять раз меньше, чем пиковая стоимость в августе 2022 года, отмечает газета.

«Начало января 2023 года стало самым теплым как минимум за последние 15 лет», — отметили эксперты EBW Analytics. Они также указывают, что кроме теплой погоды еще одной причиной падения цен на газ стало увеличение выработки ветрогенерации. В результате Европе удалось сэкономить газ и удержать запасы в хранилищах практически на рекордном уровне в истории, отмечает издание.

Сокращение поставок из России не оказало влияния на динамику цен на газ в Европе, поскольку доля российского трубопроводного газа в европейском потреблении сейчас составляет около 4%.

По данным сервиса прогноза погоды Weather.com, дневная температура в Берлине 1 января 2023 года составила плюс 15 градусов, в Париже — плюс 14 градусов. Осенью 2022 года погода в Европе также была теплой, в октябре было минимальное число дней с 2000 года, в которые температура опускалась ниже 18 градусов, писал Bloomberg на основании данных центров прогнозирования Maxar Technologies и Marex. Это позволило сохранить запасы газа в хранилищах, уровень заполненности которых достигает 95% по всей Европе, в Германии — 99%, отмечало агентство.

Россия перестала поставлять газ в Европу по «Северному потоку» из-за выявленных неисправностей оборудования, позднее на двух нитках «Северного потока-1» и одной — «Северного потока-2» произошли взрывы. По данным МВФ, поставки газа в Европу из России к октябрю снизились на 80% по сравнению с прошлым годом. Глава «Газпрома» Алексей Миллер допускал, что Европа переживет эту зиму, но к следующей у нее почти не останется газа в хранилищах.

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газ цены на газ падение цен Европа
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