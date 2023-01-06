«Газпром» вновь сократил прокачку газа через Украину

Объем суточного транзита газа в Европу через территорию Украины сократился более чем на 5%. Двумя дня ранее снижение превысило 10%

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Газпром» вновь — во второй раз за три дня — резко сократил объемы прокачки газа через Украину. За 6 января в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» планируется прокачать 35,5 млн куб. м, тогда как днем ранее по тому же маршруту было отправлено 37,6 млн куб. м. Таким образом, объемы прокачки сократятся на 5,6%.

В предыдущий раз «Газпром» резко сократил транзит газа через Украину 4 января, тогда объем прокачки уменьшился более чем на 10% — с 42,2 млн до 37,8 млн куб. м в сутки.

«Газпром» поставляет газ, исходя из заявок потребителей, сейчас в Европе установилась теплая погода, пояснил РБК источник, близкий к российской стороне.

По данным европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), 4 января объем поставок на направлении Ужгород — Велке Капушаны (Словакия) сократился примерно на 18% по сравнению со средним для декабря уровнем поставок через эту газоизмерительную станцию (ГИС), отметил аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. Снижение может быть связано с падением спроса на фоне теплой погоды, считает эксперт. В подземных хранилищах Европы сегодня свыше 90 млрд куб. м газа, которых при средних показателях отбора за декабрь—январь может еще хватить на восемь месяцев. Но, конечно, ситуация может кардинально измениться при приходе в регион морозов.

Еще одним объяснением ситуации может стать ценовой фактор, полагает Капитонов. «Газпром» традиционно продает газ по «длинным» форвардным контрактам («на месяц вперед» и далее). А цены на европейских спотовых хабах на февраль и дальше сегодня превышают примерно на 5% цены по контрактам «на день вперед».

Цена на газ в Европе 5 января опустилась ниже $700 за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года. Котировки снижаются на фоне теплой погоды и рекордных уровней заполненности хранилищ. 6 января стоимость 1 тыс. куб. м газа в Европе вновь поднялась выше $800.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Также «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по газопроводу Ямал — Европа остановлена в марте, по «Северному потоку» — полностью остановлена после взрыва на газопроводе в конце сентября.