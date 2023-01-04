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«Газпром» сократил суточную прокачку газа через Украину на 10%

«Газпром» сократил суточную прокачку газа через Украину почти на 10%
Объем суточного транзита газа через Украину упал с 42,2 млн до 37,8 млн куб. м, сообщили в «Газпроме». О причинах снижения транзита в компании не рассказали
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Газпром» 4 января сократил объем транзита газа через Украину почти на 10% — с 42,2 млн до 37,8 млн куб. м, сообщили РБК в пресс-службе российской компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 37,8 миллиона кубометров на 4 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сказано в сообщении.

Накануне объем прокачки составлял 42,2 млн куб. м.

РБК направил запрос представителю «Газпрома» о причинах снижения транзита.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Также «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» остановлена в марте, «Северному потоку» — полностью остановлена после взрыва на газопроводе в конце сентября. Российские власти считают случившееся терактом.

Действующий договор о транзите газа через территорию Украины был заключен в конце 2019 года сроком на пять лет. Он предусматривает прокачку через Украину 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в последующие годы, до 2024 года включительно.

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«Газпром» сократил суточную прокачку газа через Украину на 10%
«Газпром» сократил суточную прокачку газа через Украину на 10%

Всего по итогам 2022 года «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 100,9 млрд куб. м газа, или почти наполовину меньше, чем в прошлом году, сообщил 2 января глава госкорпорации Алексей Миллер. Объем добычи газа, по его словам, за год составил 412,6 млрд куб. м, или на 20% меньше прошлогодних показателей.

Сокращение поставок в Европу происходит на фоне беспрецедентных санкций, введенных против России западными странами, и ответных мер со стороны Москвы. 19 декабря ЕС согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать 15 февраля 2023 года. Россия сочла потолок нарушением рыночного процесса ценообразования.

Несмотря на санкции и сокращение поставок российского топлива, цена на газ в Европе 4 января опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб. м впервые с 2 ноября 2021 года. Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды и рекордных уровней заполненности хранилищ.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Газпром Украина Военная операция на Украине транзит газа
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