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Путин указал на недопустимость злоупотребления нефтяниками их положением
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Путин указал на недопустимость злоупотребления нефтяниками их положением
Бизнес, 17:29
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Путин указал на недопустимость злоупотребления нефтяниками их положением
Нефтяные компании не должны злоупотреблять своим положением, уверен президент. Путин пообещал, что власти России продолжат сдерживать рост цен на нефтепродукты
Дмитрий Медведев, Дмитрий Патрушев и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин в ходе общения с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае заявил, что правительство продолжит поддерживать нефтегазовую отрасль и принимать меры по удержанию роста цен на нефтепродукты, однако злоупотреблять своим положением российские нефтяники не должны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, <...> но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют», — подчеркнул глава государства.

Путин назвал «не совсем справедливой ситуацию», когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все, что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру.

Президент особо отметил, что российские власти продолжат принимать меры для сдерживанию роста цен на нефтепродукты.

«Мы не бросим эту тему (регулирования цен. — РБК), даже не беспокойтесь», — заверил Путин.

Бензин под «угрозой»: как правительство будет сдерживать цены на топливо
Бизнес

В апреле-мае 2018 года в России произошел резкий скачок цен на бензин. За полгода топливо на автозаправках подорожало на 7,7% — это почти в пять раз выше уровня инфляции. В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело надбавку к акцизам и дало возможность вводить дополнительные экспортные пошлины в 90% на нефтепродукты.

Курировавший в то время топливно-энергетический комплекс вице-премьер Аркадий Дворкович объяснял рост цен сменой правительства. По его мнению, скачок произошел из-за того, что отрасль не находилась под должным ежедневным управлением.

Регулирование цен на нефтепродукты негативно встретили независимые автозаправочные станции. В начале июня они предупреждали правительство, что к концу рынок может покинуть большинство мелких игроков, что приведет к росту на бензин до 100 руб. за литр.

В начале октября президент Российского топливного союза Евгений Аркуша направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором попросил правительство отменить заморозку цен на автозаправках. Он отметил, что из-за роста биржевых цен на нефтепродукты, в том числе зимнего дизельного толпива, их продажа станет невыгодна для независимых АЗС. Аркуша подчеркнул, что мелкие торговцы вынуждено повышают цены, а в результате теряют своих клиентов, которые уходят к крупным производителям, держащим старые цены.

«Это замкнутый круг: при хронической нехватке зимнего дизтоплива в высокий сезон нефтяники снижают отгрузки на бирже, поскольку растет ажиотаж на их АЗС, — указывал он. — На Дальнем Востоке уже стоят очереди на заправках некоторых нефтекомпаний, поскольку цена у независимых АЗС уже выше».

Бензин за счет нефтяников: как правительство будет удерживать цены на АЗС
Бизнес

Аналитики консалтинговой компании Vygon Consulting (консультирует министерства по налоговым вопросам в отрасли), в свою очередь, считают, что принятые властями меры не сильно изменили ситуацию на рынке. По их мнению, майский рост цен — это «знаковое событие» для российского топливного рынка, который не прошел проверку на устойчивость в контексте резкого изменения соотношения нефтяных котировок и курса рубля.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Владимир Путин , президент России , нефтяные компании , нефтегазовый комплекс
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