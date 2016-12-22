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Независимые АЗС попросили правительство разрешить поднять цены на дизель
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Независимые АЗС попросили правительство разрешить поднять цены на дизель
Политика, 10:09
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Независимые АЗС попросили правительство разрешить поднять цены на дизель
Если правительство не отменит заморозку цен на топливо, это приведет либо к большим убыткам независимых АЗС, либо к сильному росту цен на зимнее дизельное топливо, которое уже начинает пользоваться спросом, отметил глава РТС
Фото: Белицкий Антон / ТАСС

Независимые продавцы топлива попросили правительство отменить действующую с июня этого года заморозку цен на автозаправках. Соответствующую просьбу выразил в своем письме к вице-премьеру Дмитрию Козаку президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. С датированным 1 октября обращением ознакомился РБК. Первой об обращении РТС к Козаку сообщила газета «Коммерсантъ».

Аркуша отметил, что сейчас растут биржевые цены на нефтепродукты, в частности, оптовые цены на зимнее дизельное топливо. Если не поднять конечную цену для потребителей, то продажа в рознице станет невыгодной.

Если летом оптовые цены на рынке падали, и это играло на руку независимым АЗС, то уже сейчас 1 т летнего дизельного топлива стоит на 3% выше, чем еще несколько месяцев назад. Биржевая цена на зимнее топливо стала выше на 5 тыс. руб. за тонну. Аркуша считает, что сезонный переход на зимнее топливо может повысить оптовые цены. Причиной этого он называет рост себестоимости производства и «хронический условно дефицитный рынок». Он также заметил, что росту оптовых цен способствовало то, что с июля по сентябрь нефтекомпании не исполняли майское поручение Козака, который обязал их увеличить продажи на внутреннем рынке на 3%.

РТС подчеркивает, что покупатели уходят от независимых АЗС на заправки крупных производителей, которые держат старые цены. В разговоре с «Коммерсантом» Аркуша заявил, что из-за роста оптовых цен независимые АЗС уже начали повышать конечные цены, вследствие чего их продажи стали стремительно падать.

«Это замкнутый круг: при хронической нехватке зимнего дизтоплива в высокий сезон нефтяники снижают отгрузки на бирже, поскольку растет ажиотаж на их АЗС, — пояснил он. — На Дальнем Востоке уже стоят очереди на заправках некоторых нефтекомпаний, поскольку цена у независимых АЗС уже выше».

«К Козаку обратились, поскольку именно он в правительстве занимается этим вопросом, а волнует именно вопрос заморозки розничных цен у ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний. — РБК) и рыночное ценообразование в опте», — рассказал Аркуша РБК. «В результате независимые АЗС вынуждены повышать розничные цены, чтобы не торговать в убыток, но при этом теряются обороты и все равно розничный ретейл становится убыточным», — пояснил он, назвав аналогичной ситуацию в рознице и для ВИНК. «Цены заморожены, торгуют в убыток, и чем больше обороты, тем больше убытки», — сказал президент РТС.

Бензин под контроль: как решить проблему резкого скачка цен на топливо
Бизнес

В начале июня независимые АЗС уже высказывали правительству опасения, что к концу года большинство из них может прекратить свою работу, из-за чего рынок монополизируется, а цены на бензин подскачут до 100 руб. за литр. Причиной они также называли принятое властями решение о заморозке розничных цен при сохранении рыночного ценообразования.

Бензин под «угрозой»: как правительство будет сдерживать цены на топливо
Бизнес

Резкий рост цен на бензин произошел в апреле-мае 2018 года. С января по май топливо на заправках подорожало на 7,7%, что было выше уровня инфляции почти в пять раз (этот показатель с начала года составлял 1,6%). В ситуацию экстренно вмешалось правительство. Оно снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку к акцизам и дало возможность вводить экспортные пошлины в размере 90% на нефтепродукты.

Курировавший ТЭК вице-премьер Аркадий Дворкович объяснял скачок цен на нефть сменой правительства. По его словам, в этом секторе некоторое время отсутствовало должное ежедневное управление.

Эксперты указывали, что майский рост цен стал «знаковым событием» для российского топливного рынка, который не прошел «проверку на устойчивость при резком изменении соотношения нефтяных котировок и курса рубля». Аналитики консалтинговой компании Vygon Consulting (консультирует министерства по налоговым вопросам в отрасли) отметили, что принятые властями меры не изменили ситуацию на рынке принципиально.

«Нефтеперерабатывающие заводы и заправки остаются уязвимым звеном, компенсируя разницу между сдерживаемой государством розницей и рыночным оптом. Разрабатываемые компенсационные механизмы в рамках налогового маневра не совершенны и не дают гарантий будущей финансовой стабильности НПЗ и АЗС», — предупреждали эксперты в августе.

Они предложили ввести альтернативное госрегулирование розничной и оптовой цены на бензин.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина.
Теги: АЗС , заморозка цен
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