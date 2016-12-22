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Медведев одобрил субсидии на бензин и рост налогов для нефтяников
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Медведев одобрил субсидии на бензин и рост налогов для нефтяников
Бизнес, 02:20
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Медведев одобрил субсидии на бензин и рост налогов для нефтяников
Дмитрий Медведев одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизель, которая позволит нефтяникам в следующем году получить порядка 600 млрд руб. Взамен правительство хочет поднять для них налоги

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизельное топливо, о которой нефтяные компании спорили с Минфином на протяжении последних недель. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания 18 сентября, который был подписан только на днях, рассказали РБК два человека, знакомые с его текстом — близкий к одной из нефтяных компаний и один из консультантов компаний.

В пресс-службе Белого дома газете «Коммерсантъ» подтвердили, что Медведев подписал протокол по итогам совещания по проблемам нефтяной отрасли. Однако, о его содержании в правительстве не стали говорить.

Медведев поддержал предложение нефтяников и Минэнерго увеличить бюджетную субсидию на топливо (механизм субсидии — так называемая демпфирующая надбавка — должен заработать со следующего года), говорят источники РБК. Но также премьер поддержал и Минфин, который в ответ на инициативы нефтяников предложил профинансировать часть субсидии за счет роста НДПИ для всей отрасли, рассказывают собеседники РБК. ​

В протоколе совещания у премьера зафиксировано, что снижение базовой цены для бензина и дизельного топлива позволит увеличить субсидию для НПЗ на 230 млрд руб. в год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Такая дополнительная субсидия образовалась после решения снизить индикативные цены на нефтепродукты на 5,6 тыс. и 5 тыс. руб. соответственно. Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов в разговоре с РБК ранее оценивал дополнительную компенсацию компаниям в 220 млрд руб. При этом 110 млрд руб из них отрасль вернет в бюджет в виде дополнительных налогов.

Субсидия должна помочь нефтяникам удержать розничные цены на бензин в пределах инфляции в следующем году на фоне роста НДС, акцизов, высоких экспортных цен и дешевом рубле, которые делают экспорт крайне выгодным. При этом нефтяники продают топливо на внутреннем рынке по более низким, а с лета еще и замороженным ценам. «Рентабельности на АЗС практически нет, экономика около нуля. Это нездоровая ситуация, в долгосрочной перспективе это может привести к возникновению определенного дефицита на нефтепродукты», — говорил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Для вертикально интегрированных компаний (у которых есть и добычной бизнес и НПЗ с АЗС) ничего не изменится — они заплатят дополнительный налог и получат субсидию от государства на чуть большую сумму. Но добычные компании, у которых нет нефтепереработки, пострадают: для них просто вырастет НДПИ.

Всего в России работает 181 независимая добычная компания, они добывают примерно 14% российской нефти. Таким образом рост налога для них может составить около 15 млрд руб. Из крупных компаний больше всех пострадает частная Иркутская нефтяная компания (добыча в 2017 году — 8,5 млн тонн или 1,6% от общероссийской). Ее представитель пока не ответил на вопросы РБК.

За эту формулировку протокола — о субсидии для компаний и источниках финансирования — развернулась настоящая борьба, поэтому он не выходил так долго, рассказывают два федеральных чиновника. Но подписание документа не означает окончания дискуссии: она может быть продолжена, но уже не на уровне правительства, говорит источник, близкий к кабинету министров. Намечены ли какие-то совещания или встречи с нефтяниками у президента, он не сказал. По его мнению, окончательное решение о субсидиях и налогах может быть принято в течение примерно полутора недель.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: бензин , Дмитрий Медведев , цены на бензин
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