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Аналитики предложили ввести госрегулирование цен на бензин
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Аналитики предложили ввести госрегулирование цен на бензин
Бизнес, 11:43
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Аналитики предложили ввести госрегулирование цен на бензин
Один из способов избежать резкого роста стоимости бензина в России — ввести госрегулирование оптовых и розничных цен по примеру Саудовской Аравии, пишут аналитики Vygon Consulting. Это означает отказ от рыночного ценообразования
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Стабильный уровень цен [на бензин] обеспечивается только давлением на [нефтяные] компании. Тогда возникает <...> вопрос: почему нельзя перейти к полностью регулируемой модели и обеспечить комфорт для всех участников рынка», говоритcя в исследовании компании Vygon Consulting (консалтинговая компания, консультирует министерства по налоговым вопросам в отрасли) под названием «Цены на бензин: Back to USSR», представленном в среду, 8 августа (есть у РБК).

Аналитики Vygon Consulting напоминают, что в мае 2018 года оптовые цены на бензин в России превысили розничные, что привело к убыткам нефтепереработчиков и АЗС, а также за этим последовал резкий рост цен на заправках. И в ситуацию даже пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину.

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Это «знаковое событие для топливного рынка РФ, который не прошел проверку на устойчивость при резком изменении соотношения нефтяных котировок и курса рубля», указывают они. При этом экстренное снижение акцизов с июня 2018 года, принятое правительством, «принципиально не изменило ситуацию». «Нефтеперерабатывающие заводы и заправки остаются уязвимым звеном, компенсируя разницу между сдерживаемой государством розницей и рыночным оптом. Разрабатываемые компенсационные механизмы в рамках налогового маневра не совершенны и не дают гарантий будущей финансовой стабильности НПЗ и АЗС», — предупреждают эксперты. Так, планируемое повышение акцизов в 2019 году может привести к еще большему дисбалансу оптовых и розничных цен.

В качестве «альтернативного варианта» решения этой проблемы аналитики Vygon Consulting и предлагают ввести госрегулирование цен на бензин — розничной и оптовой. Так, розничную цену можно индексировать на уровне инфляции, а оптовую привязать к ней с помощью фи​ксированного дифференциала, который будет состоять из усредненных транспортных затрат, расходов на содержание АЗС и нормы сбытовой прибыли, которые составляют около 6 руб. на литр, говорится в исследовании. Таким образом, оптовую цену можно устанавливать по формуле «розница минус 6 руб./л».

В этом случае в акцизы на топливо будет встраиваться «компенсационный механизм», выравнивающий доходность поставок с НПЗ на внутренний рынок и экспорт. Одновременно предусматривается бюджетный механизм для обеспечения стабильных поступлений в дорожные фонды. При росте цен на нефть снижение доходов от акцизов будет компенсироваться за счет увеличения нефтегазовых доходов. Такой подход позволит полностью контролировать розничные и оптовые цены без ущерба для отрасли, уверяют аналитики.

«Это хорошо для потребителя, но для производителей это несет состояние неопределенности, что не способствует развитию отрасли. При введении жесткого регулирования мы не добьемся инвестиций в модернизацию НПЗ», — заявил глава Vygon Cosnulting Григорий Выгон, выступая на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

При росте цен на нефть увеличится нагрузка на бюджет из-за необходимости компенсировать нефтеперерабатывающим заводам разницу оптовой цены с мировой, говорится в исследовании. Например, внедрение такого механизма в 2018 году обошлось бы бюджету в 410 млрд руб., подсчитали эксперты Vygon Consulting. Но Минфин не пойдет на такие субсидии, уверен Выгон.

«Внедрение такого механизма возможно только при полной или частичной компенсации выпадающих бюджетных доходов. Источником компенсации может быть проведение налогового маневра», — заключают эксперты Vygon Consulting.

Во вторник, 7 августа, депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов как раз внесли в Госдуму законопроект о регулировании цен на топливо. Они предложили с 1 января 2019 года ввести предельный уровень цен на бензин и дизельное топливо, который должно установить правительство. Они также выступают за госрегулирование торговых наценок.

Примером жесткого регулирования топливных рынков является Саудовская Аравия, напоминают аналитики Vygon Consulting. Внутренние цены на бензин в этой стране, устанавливаемые правительством, долгое время были одними из самых низких в мире и практически не зависели от нефтяных котировок. Такая ситуация дестимулировала энергосбережение, поэтому потребление бензина в Саудовской Аравии с 1975 года увеличивалось на 6% в год при среднегодовых темпах роста ВВП в 2,5% Однако в новой финансовой программе королевства с 2025 года предусматривается переход к свободному ценообразованию.

В случае свободного ценообразования на бензин в России его стоимость Аи-92 на АЗС выросла бы с примерно 40 руб. до 50,5 руб. за литр в январе 2019 года, подсчитали аналитики Vygon Consulting. ​«С учетом государственного контроля такой сценарий представляется невероятным, но он отражает необходимость оценки целесообразности повышения акцизов», — оговариваются они.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова.
Теги: бензин
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