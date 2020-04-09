На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

На подготовку к такому сценарию направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны, заявил глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон. Альтернативой он назвал транзит между европейскими государствами

Фото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны. Об этом в интервью изданию Liga.net заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

По словам Макогона, Киев продолжит противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает на помощь в этом вопросе США и стран ЕС, поскольку проект «несет риски не только для Украины, но и для всей Европы». Вместе с тем, считает он, «уже сейчас очевидно», что «Газпром» не сможет закончить строительство до 2021 года.

Альтернативой для украинской ГТС Макогон назвал транзит между европейскими странами. По его словам, на Украине также рассматривают возможность поставок американского сжиженного природного газа через Польшу и далее в Восточную Европу.

В конце декабря 2019 года «Газпром» подписал с «Нафтогазом» пакет соглашений сроком на пять лет, который регулирует транзит российского газа через Украину. Согласно договору, «Газпром» будет прокачивать 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. Из проекта договора между компаниями следовало, что с 1 января транзит газа подорожал на 2% по сравнению с предыдущим годом, что в итоге может обойтись «Газпрому» более чем в $7 млрд за пять лет.