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На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

На подготовку к такому сценарию направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны, заявил глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон. Альтернативой он назвал транзит между европейскими государствами
Газпром GAZP ₽194,11 +1,51% Купить
Фото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны. Об этом в интервью изданию Liga.net заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

По словам Макогона, Киев продолжит противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает на помощь в этом вопросе США и стран ЕС, поскольку проект «несет риски не только для Украины, но и для всей Европы». Вместе с тем, считает он, «уже сейчас очевидно», что «Газпром» не сможет закончить строительство до 2021 года.

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Альтернативой для украинской ГТС Макогон назвал транзит между европейскими странами. По его словам, на Украине также рассматривают возможность поставок американского сжиженного природного газа через Польшу и далее в Восточную Европу.

В конце декабря 2019 года «Газпром» подписал с «Нафтогазом» пакет соглашений сроком на пять лет, который регулирует транзит российского газа через Украину. Согласно договору, «Газпром» будет прокачивать 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. Из проекта договора между компаниями следовало, что с 1 января транзит газа подорожал на 2% по сравнению с предыдущим годом, что в итоге может обойтись «Газпрому» более чем в $7 млрд за пять лет.

В январе 2020 года транзит российского газа через Украину составил 2,65 млрд куб. м, а в феврале — 3,926 млрд куб. м, или 76% от забронированных мощностей.

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, который неоднократно выступал против «Северного потока-2», считает, что тот лишает Украину значительной части транзита российского газа в Европу. Как объясняли в октябре прошлого года опрошенные РБК эксперты, в этом году Россия не сможет отказаться от транзита газа через территорию Украины, однако потребность в транзитных мощностях начнет снижаться по мере полного ввода в эксплуатацию газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

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Проект газопровода «Северный поток-2» (оператор — Nord Stream 2 AG, чьим акционером выступает «Газпром») предполагает строительство двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая по дну Балтийского моря. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Все страны выдали разрешения на строительство.

Изначально запуск газопровода планировался на конец 2019 года, однако строительство затянулось, после того как в оборонный бюджет США были заложены санкции против компаний, участвующих в проекте. После этого швейцарский подрядчик Allseas, занимавшийся прокладкой труб, заявил, что приостанавливает работы. В феврале «Газпром» сообщил, что теперь газопровод собираются ввести в эксплуатацию в конце 2020 года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, транзит газа, «Северный поток-2»
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