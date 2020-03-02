«Газпром» в феврале прокачал через Украину 76% от оплаченного объема газа

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Поставки российского газа через Украину в Европу в феврале составили 3,926 млрд куб. м, или 76% от забронированных мощностей. Об этом сообщил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон в Facebook.

«По оперативным данным, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 млрд куб. м. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с «Газпромом», — написал Макогон.

Таким образом, «Газпром» увеличил поставки газа на треть по сравнению с прошлым месяцем. В январе транзит российского газа через Украину составил 2,65 млрд куб. м.

В конце декабря «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пакет соглашений сроком на пять лет, которые регулируют транзит российского газа через Украину. Согласно договору, «Газпром» будет прокачивать 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года. РБК писал, что с 1 января транзит газа подорожал на 2% по сравнению с предыдущим годом, что в итоге может обойтись «Газпрому» более чем в $7 млрд за пять лет.