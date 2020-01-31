«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2% и может обойтись более чем в $7 млрд за пять лет. Если России нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф вырастет — максимально на 45%

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Газпром» будет платить украинской госкомпании «Нафтогаз» за транзит российского газа в Европу в 2020 году как минимум на 2% больше, чем в предыдущем. Это следует из проекта договора между компаниями, с которым ознакомился РБК. Сам контракт, рассчитанный на ближайшие пять лет, до 2024 года, был заключен в конце 2019-го. Как уточнили РБК два источника, близких к «Нафтогазу» и «Газпрому», в подписанной версии документа эти условия сохранились. Источник РБК в «Газпроме» уточнил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые влияют на итоговые условия транзита газа.

Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Тариф на прокачку этих объемов не раскрывался.

Сколько стоит транзит российского газа через Украину

Согласно проекту пятилетнего договора «Нафтогаза» и «Газпрома», стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов. Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км и из расчета протяженности ГТС 1192,48 км.

При транзите 225 млрд куб. м за пять лет «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд. Аналогичный прогноз в конце 2019 года давал и президент Украины Владимир Зеленский: тогда он заявил, что украинская сторона получит от нового контракта с «Газпромом» более $7 млрд за пять лет.