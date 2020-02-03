«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

В январе 2020 года «Газпром» уменьшил транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему почти на 70% до 2,65 млрд куб. м. Но по условиям контракта компании пришлось заплатить за резервирование мощностей вдвое больше

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.

Согласно оперативным данным, которые приводит на своей странице в Facebook глава украинской газотранспортной компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, транзит газа «Газпрома» в Европу через территорию Украины в январе составил 2,55 млрд куб. м.

Разница между данными «Газпрома» и Макогона может быть связана с тем, что российская компания учитывает не только транзит через Украину в Европу, но и поставку в сторону непризнанных республик ЛНР и ДНР (на саму Украину российская компания не поставляет газ с конца 2015 года): эти партии отдельно не выделяются в ежедневной статистике «Газпрома», но, исходя из данных компании и слов Макогона, в эти две непризнанные республики было в январе 2020-го поставлено 100 млн куб. м. За девять месяцев 2019 года поставки российского газа в ДНР и ЛНР составили 1,782 млрд куб. м, или около 200 млн куб. м в месяц.

Снизились в январе на 34% по сравнению с январем 2019-го и общие поставки «Газпрома» в Европу (не только через Украину) — с 17,3 млрд куб. м до 11,4 млрд куб. м, отмечает старший директор рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его данным, транзит российского газа сократился не только через Украину (минус 67,1%), но и по газопроводу Ямал — Европа (минус 20%, мощность трубы — около 33 млрд куб. м в год), который идет через территорию Белоруссии и Польши. Но по «Северному потоку-1» (его мощность — 55 млрд куб. м в год), который проходит по дну Балтийского моря из России в Германию, поставки, наоборот, выросли на 10%, добавляет Маринченко.

Тем не менее в первый день февраля «Газпром» увеличил суточную прокачку газа в Европу через Украину в 2,2 раза — с 48,6 млн куб. м 31 января до 109,3 млн куб. м газа 1 февраля, сообщила компания.