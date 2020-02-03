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«Нафтогаз» отчитался об объеме транзита российского газа за январь

Фото: департамент коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины»

Транзит газа из России по территории Украины в январе составил 2,5 млрд куб. м, забронированные мощности были использованы на 46%. Об этом пресс-служба НАК «Нафтогаз Украина» сообщила на своей странице в Twitter.

Пакет соглашений, регулирующих транзит российского газа через Украину, Москва и Киев подписали 30 декабря 2019 года. «Газпром» гарантировал прокачку 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года.

«Газпром» и «Нафтогаз» также заключили соглашение об урегулировании, согласно которому стороны отзовут все арбитражные и судебные иски друг против друга.

Перед подписанием соглашения «Газпром» выплатил компенсацию $2,9 млрд за недопоставленное сырье по действующим раннее соглашениям. «Нафтогаз» обязался отозвать новые претензии к российской компании из арбитража в Стокгольме.

В подписанном в декабре соглашении поменялись тариф, объемы газа для транзита и юрисдикция для рассмотрения вероятных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» — теперь все вопросы будут решаться в арбитражном суде при Международной торговой палате в Цюрихе.

По действующим ранее договоренностям все спорные ситуации рассматривал Стокгольмский арбитражный суд. В 2018 году он принял решение в пользу украинской стороны и обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за недопоставленный по транзиту газ. По условию для подписания нового транзитного договора РФ заплатила украинской компании $2,9 млрд, включая проценты, в конце 2019 года.

Теги: транзит газа, «Нафтогаз Украина»
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