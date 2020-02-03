«Нафтогаз» отчитался об объеме транзита российского газа за январь

Фото: департамент коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины»

Транзит газа из России по территории Украины в январе составил 2,5 млрд куб. м, забронированные мощности были использованы на 46%. Об этом пресс-служба НАК «Нафтогаз Украина» сообщила на своей странице в Twitter.

Пакет соглашений, регулирующих транзит российского газа через Украину, Москва и Киев подписали 30 декабря 2019 года. «Газпром» гарантировал прокачку 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года.

«Газпром» и «Нафтогаз» также заключили соглашение об урегулировании, согласно которому стороны отзовут все арбитражные и судебные иски друг против друга.

Перед подписанием соглашения «Газпром» выплатил компенсацию $2,9 млрд за недопоставленное сырье по действующим раннее соглашениям. «Нафтогаз» обязался отозвать новые претензии к российской компании из арбитража в Стокгольме.

В подписанном в декабре соглашении поменялись тариф, объемы газа для транзита и юрисдикция для рассмотрения вероятных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» — теперь все вопросы будут решаться в арбитражном суде при Международной торговой палате в Цюрихе.