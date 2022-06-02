ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании Александра Говора «Клуб Отель» о покупке российского бизнеса «Макдоналдс», сообщили РБК в ведомстве.
«ФАС России одобрила ходатайство ООО «Клуб Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс» При этом продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно», — сообщила ФАС.
По данным службы, «Клуб Отель» выкупит 100% уставного капитала ООО «ДВРП» и ООО «Макдоналдс» у американской McDonald's Corporation. Они управляют 719 ресторанами быстрого питания в России под торговой маркой «Макдоналдс». В управлении «Клуб Отеля» по франшизе находится еще 25 таких ресторанов, а также десять заведений общепита под другими названиями.
ФАС заключила, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке общепита и позволит сохранить рабочие места для сотрудников. Кроме того, это обеспечит продолжение деятельности системообразующей организации в России.
Компанию «Клуб Отель» зарегистрировали в октябре 2012 года в селе Сосновка Новокузнецкого района Кемеровской области. Она специализируется на ресторанной деятельности и услугах по доставке продуктов. ФАС получила от нее ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс» 27 мая. 1 июня Говор получил 100% компании, ранее владельцем была Светлана Говор.
«Макдоналдс» объявил об уходе из России в середине мая, рестораны были временно закрыты с середины марта. 19 мая компания сообщила, что ее российский бизнес купит Говор, который также является учредителем ООО «Гид», развивавшего бизнес «Макдоналдс» в Сибири. По соглашению с американской компанией сотрудники предприятий будут работать на текущих условиях в течение двух лет.
Говор рассказал, что российские партнеры сети ресторанов должны будут снять все вывески «Макдоналдс», логотипы и избавиться от любых упоминаний бренда. Новый владелец подал заявку на регистрацию уже восьми товарных знаков: «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса» и «Наше место».