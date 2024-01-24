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Суд признал недействительной передачу «Балтики» структуре Carlsberg

Суд признал недействительной передачу бренда «Балтика» структуре Carlsberg в СНГ
Суд признал недействительной сделку по передаче структуре Carlsberg в СНГ исключительной лицензии на бренд «Балтика». Вице-президент российской компании заявлял, что соглашение заключало лицо, чьи полномочия были прекращены
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Пивоваренной компании Балтика» к товариществу с ограниченной ответственностью Karlsberg Kazakhstan (ТТО «Карлсберг Казахстан»), сообщают «Ведомости» со ссылкой на решение суда.

Суд признал недействительной сделку о передаче Karlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика», которое было заключено 19 июля прошлого года.

Как писала газета в конце декабря, в июле 2023-го представители российской компании без участия ее президента Таймураза Боллоева, назначенного на эту должность за два дня до этого, по поручению Carlsberg подписали соглашения о переводе прав на товарный знак «Балтика» на аффилированные с датским холдингом фирмы, в частности ООО «Виста биуай Ко», ТОО «Карлсберг Казахстан», ООО «Карлcберг Азербайджан».

Первый вице-президент «Балтики» Александр Дедегкаев обратился к руководителю администрации президента Антона Вайно с просьбой поручить Роспатенту предложить профильным ведомствам Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и ряда других стран приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование там основных брендов группы, включая «Балтику».

Суд запретил Роспатенту прекращать лицензию «Балтики» на Carlsberg
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По словам Дедегкаева, эти договоры были заключены лицом, чьи полномочия перед этим были прекращены. О ком именно идет речь, он не уточнил. Однако в ноябре были арестованы экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский по подозрению в мошенничестве. Дело связано с уступкой прав на часть брендов «Балтики» зарубежным структурам Carlsberg, уточнял «Коммерсантъ».

В результате, утверждал Дедегкаев в письме Вайно, структуры Carlsberg получили на 20 лет с возможностью продления еще на столько же права на товарные знаки «Балтики» в упомянутых странах. При этом, отмечает он, в Белоруссии процедура регистрации лицензионного договора уже завершена.

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В январе суд запретил Роспатенту прекращать права на использование пивоваренной компанией «Балтика» брендов Carlsberg и Grimbergen по лицензионным договорам.

Carlsberg в октябре сообщила, что расторгла с «Балтикой» лицензионные соглашения на свои бренды пива. Речь идет о Seth & Riley's Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. В декабре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области счел это незаконным.

В июле 2023 года по указу президента России Владимира Путина, доли в «Балтике», принадлежащей датскому производителю пива Carlsberg, перешли под временное управление Росимущества. Датская компания Carlsberg перед этим анонсировала продажу своего российского бизнеса. Новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен после перехода «Балтики» под госуправление обвинил российские власти в краже бизнеса. Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что ни о какой национализации компании речи не идет.

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