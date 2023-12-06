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Бизнес ,  
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«Ведомости» узнали о предложении национализировать «Балтику»

«Ведомости»: президент «Балтики» Боллоев предложил ее национализировать
Президент «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию, пишут «Ведомости». С июля она находится под управлением Росимущества. Carlsberg обвинила российские власти в краже бизнеса, Москва отвергает обвинения
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев в письме главе Росимущества Вадиму Яковенко предложил ее национализировать, сообщили «Ведомости» со ссылкой на послание.

Близкий к Минфину источник газеты подтвердил получение письма, подчеркнув, что на сегодняшний день прецедентов национализации в России нет — в некоторых случаях иностранные активы находятся под управлением. Собеседник издания, близкий к «Балтике», сообщил, что разговоры о национализации компании действительно ведутся, не уточняя детали.

Представители Росимущества и правительства отказались от комментариев изданию.

По мнению Боллоева, национализация — «единственный выход из сложившейся ситуации». Он отмечает, что датская Carlsberg Group не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки «с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов» после перехода «Балтики» во временное управление Росимущества. Также зарубежный холдинг осуществил «недружественные и противоправные действия», в том числе передав лицензии на бренд «Балтика» для использования в 11 странах, преимущественно СНГ, сроком на 20 лет, говорится в письме.

Боллоев заявил, что датский холдинг не инвестировал в модернизацию основных фондов «Балтики» и создание новых производственных площадок в России, предприятие нуждается в «значительных средствах» на обновление оборудования и программного обеспечения. Президент компании добавил, что при ее оценке нужно учитывать ряд обстоятельств, в том числе балансовую стоимость основных средств, которые на данный момент составляют 17 млрд руб.

Он утверждает, что Carlsberg вела «политику планомерного снижения выпуска продукции основополагающего бренда «Балтика», уточнив, что в объемах продаж компании за прошлый год его доля составила 29%, уступая лицензируемым европейским брендам (Tuborg и др.), а выпуск ряда российских брендов («Ярпиво», «Невское» и проч.) «сведен к нулю». По оценке Боллоева, эти обстоятельства и одностороннее расторжение соглашения на международные бренды может привести к снижению объемных и доходных показателей «Балтики» до 50%.

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Carlsberg в марте прошлого года анонсировала уход из России. В июне компания сообщила, что нашла покупателя на свой бизнес, включая восемь пивоваренных заводов «Балтика». Однако в июле «Балтика» перешла под временное управление Росимущества. Это произошло в соответствии с указом президента Владимира Путина, который был подписан в апреле в качестве ответа на антироссийские санкции. «Балтику» возглавил Боллоев, который уже руководил компанией в 1991–2004 годах.

После срыва сделки по продаже бизнеса Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензии на производство и продажу продукции датской компании. В конце октября глава холдинга Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что компания разрывает связи с российским бизнесом и отказывается идти на соглашение с правительством страны. «Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности», — сказал он.

Минфин отверг обвинения и в ответ заявил, что «Балтика» находится не в собственности государства, а перешла во временное управление Росимущества, что не влечет изменения структуры собственности.

«Интерфакс» в начале ноября писал, что Carlsberg потребовала от российских властей возместить ущерб, который датская компания оценила в 71 млрд руб., а также уведомила Минфин и Минэкономразвития о споре по трем международным соглашениям, предложив урегулировать его в течение шести месяцев. Если этого не удастся добиться за этот срок, компания может передать спор в международный третейский суд, сообщало агентство.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
«Балтика» национализация Таймураз Боллоев

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