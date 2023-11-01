Минфин отверг обвинения Carlsberg в краже бизнеса

В Минфине отвергли заявления Carlsberg о краже бизнеса в России

Глава Carlsberg накануне заявил, что российские власти украли бизнес компании в стране. В Минфине в ответ сказали, что введение временного управления в «Балтике» не влечет изменения структуры собственности

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пивоваренная компания «Балтика» находится не в собственности государства, она перешла во временное управление Росимущества, что не влечет изменения структуры собственности. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Так ведомство ответило на слова гененерального директора Carlsberg Джейкоба Аруп-Андерсена о краже российскими властями бизнеса компании в стране.

Министерство также напомнило об указе президента Владимира Путина «О временном управлении некоторым имуществом», который был издан «для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц». Документ был подписан в апреле из-за необходимости «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран из-за военных действий на Украине.

Под действие указа попали немецкая Uniper и финская Fortum: под внешнее управление отошли принадлежащие им акции «Юнипро» и «Фортума». В середине июля этот список пополнили «Данон Россия» (российская «дочка» Danone) и «Балтика».

Carlsberg в марте прошлого года заявила, что уйдет из России. Незадолго до передачи «Балтики» под временное управление Росимущества компания сообщила, что нашла покупателя на свой бизнес. Кто это и какова сумма сделки, компания не разглашала. В октябре Carlsberg Group отозвала у «Балтики» лицензии, позволявшие ей производить и продавать продукцию датской компании.