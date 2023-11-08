«Интерфакс» узнал о требовании Carlsberg возместить ущерб из-за «Балтики»

Датская Carlsberg требует от российских властей возмещения ущерба из-за срыва сделки по продаже «Балтики», цена которой превышала 71 млрд руб., пишет «Интерфакс». В противном случае компания может обратиться в международный суд

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Группа Carlsberg требует от властей России возместить ущерб, в том числе из-за срыва сделки по продаже пивоваренного завода «Балтика», который в июле передали в управление Росимуществу, в противном случае она может обратиться в международный суд, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, в начале августа Carlsberg направила российскому руководству письмо, в котором обвинила Москву в нарушении обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву, а также попросила «незамедлительно сообщить, намеревается или нет Российская Федерация выплатить компенсацию убытков и ущерба, понесенных компанией». В том числе из-за невозможности получить необходимые разрешения и закрыть уже подготовленную сделку по продаже «Балтики», уточнил он.

По словам собеседника «Интерфакса», покупателем завода должна была стать Arnest Group, которая в конце августа купила российский бизнес голландской пивоваренной компании Heineken. Цена сделки, по его данным, должна была составить более 71 млрд руб., однако в конце августа рамочное соглашение было расторгнуто, поскольку «Балтику» передали во временное управление Росимуществу.

Минфин в конце сентября направил в Carlsberg ответное письмо, в котором говорилось, что президентский указ базируется на действующем российском законодательстве и оснований для компенсации убытков нет, добавил источник агентства.

Другой собеседник «Интерфакса» сообщил, что в середине октября Carlsberg направил в российские органы власти, в том числе Минфин и Минэкономразвития, официальные «уведомления о споре» сразу по трем международным соглашениям (российские договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 годов соответственно и еще советский договор с ФРГ — от 1989 года) и «предложения урегулирования путем переговоров».

Компания предложила урегулировать спор в течение шести месяцев. Если переговоры за полгода от даты письма (13 октября) не принесут результата, Carlsberg может передать спор в международный третейский суд, передал источник агентства содержание документа.

РБК направил запрос в пресс-службу Carlsberg. В «Балтике» от комментариев отказались.

Carlsberg в марте прошлого года заявила, что уйдет из России. В июне компания сообщила, что нашла покупателя на свой бизнес. Кто это и какова сумма сделки, компания не разглашала. Однако в июле «Балтика» перешла под временное управление Росимущества. Это произошло в соответствии с указом президента Владимира Путина «О временном управлении некоторым имуществом», который был подписан в апреле из-за необходимости «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран.

В октябре Carlsberg Group отозвала у «Балтики» лицензии, позволявшие ей производить и продавать продукцию датской компании. Глава компании Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил российские власти в краже бизнеса. Минфин в ответ заявил, что «Балтика» находится не в собственности государства, а перешла во временное управление Росимущества, что не влечет изменения структуры собственности.