Бывший производитель Coca-Cola заплатил ₽3 млрд акциза за сладкие напитки

Производитель соков и газировки «Добрый», который раньше выпускал в России Coca-Cola, обеспечил больше трети всех сборов от введенного в 2023 году акциза на сладкие напитки. Но поступления от него оказались ниже прогноза Минфина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Компания «Мултон Партнерс», на заводах которой раньше выпускалась в России газировка Coca-Cola и которая сейчас производит напитки под брендом «Добрый», раскрыла свои расходы на введенный в 2023 году акциз на сахаросодержащие напитки.

Этот налог впервые был введен с 1 июля 2023 года, а для организаций малого и среднего бизнеса начал действовать с 1 октября прошлого года. Из материалов бухгалтерской отчетности ООО «Мултон Партнерс» следует, что в 2023 году подавляющее большинство товарной номенклатуры, которую компания производила и продавала в России, подлежало обложению акцизом. Его сумма у «Мултон Партнес» за отчетный период составила 3,1 млрд руб.

В целом доходы государства от нового акциза за 2023 год составили 8,3 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе Минфина. Из них 7,2 млрд руб. принесли поступления от сахаросодержащих напитков, которые производились в России, еще 1,1 млрд руб. дали напитки, которые ввозились в страну из-за рубежа. Исходя из этого, на долю «Мултон Партнерс» пришлось больше трети — около 37% — всех доходов бюджета от акциза за сладкие напитки в 2023 году. В «Мултон Партнерс» от комментариев отказались.

Поступления от налога оказались меньше, чем ожидал Минфин осенью прошлого года. По прогнозам министерства, доходы бюджета в 2023 году могли составить 10,4 млрд руб., а в 2024–2026 годах — по 25 млрд руб. в год.

Зачем сладкую газировку обложили акцизом Закон об акцизе на сахаросодержащие напитки президент Владимир Путин подписал в ноябре 2022 года. С 1 июля 2023 года таким налогом в размере 7 руб. за литр обложили безалкогольные напитки с содержанием сахара или других подсластителей более 5 г на 100 мл. Соки, морсы, молочная и алкогольная продукция, а также некоторые другие продукты из-под действия акциза были выведены. Введение акциза на сладкие напитки инициировало правительство — по замыслу чиновников средства от него должны пойти на борьбу с сахарным диабетом. За счет этих акцизов власти первоначально рассчитывали получать в год около 35 млрд руб. дополнительных доходов федерального бюджета. Вопрос об акцизе для газировки обсуждался еще с 2016 года: тогда Минфин предлагал обложить налогом сладкие напитки в размере 5 руб. за литр. По расчетам ведомства, это позволило бы увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд руб., в 2018-м — на 27 млрд руб., в 2019-м — на 28 млрд руб. Но тогда от идеи отказались, чтобы не создавать нагрузку на индустрию напитков в период низкой рентабельности производства. Позднее компании предупреждали о риске обвала рынка на треть из-за акциза на сладкие напитки, а Минсельхоз опасался роста цен на газировку после введения налога. Тем не менее к идее вернулись в 2022 году: в сентябре Минфин заложил поступления от акциза на сладкие напитки в доходы бюджета на 2023–2025 годы. Производители предупреждали, что цены на безалкогольные напитки с августа 2023 года могут вырасти на 10–20% из-за подорожания импортных ингредиентов и введения акциза на сахар. Но в Минсельхозе тогда заверили, что информации о повышении цен на безалкогольные напитки не поступало.

Текущий уровень поступлений от акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки может быть связан с несколькими факторами, говорит президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков. Во-первых, производство напитков имеет определенную цикличность в течение года, а акциз был собран не за весь календарный год, так как налог начал взиматься только с июля 2023 года. Во-вторых, индустрия напитков, основываясь на исследовании Аналитического центра при правительстве, еще в 2021 году предупреждала, что итоговая сумма сборов может не соответствовать планируемому уровню и отличаться в меньшую сторону, напоминает Новиков.

«В качестве одной из ключевых целей введения акциза было обозначено снижение потребления сахара через категорию безалкогольных напитков», — говорит президент Союзнапитков. В результате, по его словам, в 2023 году производители в соответствии с концепцией снижения калорийности безалкогольных напитков выводили на рынок продукты с пониженной калорийностью или безкалорийные. Тренд на изменение состава газировки, в частности снижение количества сахара и использование сахарозаменителей, отмечали и другие участники рынка, а с таких напитков закон не предусматривает сбор акциза.

Как «Добрый» заменил Coca-Cola

До 2022 года самыми популярными и узнаваемыми у россиян сладкими напитками были бренды крупнейших мировых производителей — американских The Coca-Cola Company и PepsiCo (на их долю, по данным «Агроэкспорта», приходится, соответственно, 44,1 и 18,4% мирового рынка сладкой газировки). Бренд Coca-Cola, по данным исследовательской компании Ipsos на начало 2022 года, знали 94,3% потребителей безалкогольных газированных напитков в возрасте старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. В пятерку самых узнаваемых входили также Fanta — ее знали 93% потребителей, 7UP (91%), Pepsi (88,5%) и Mirinda (83,6%).

Но после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году западные компании решили отказаться от производства и продаж в России своих глобальных брендов газировки. Российские заводы, которые производили напитки Coca-Cola, еще в марте 2022 года перестали получать сироп, необходимый для производства фирменной газировки. В августе владелец этих заводов — боттлер Coca-Cola HBC (то есть производитель, уполномоченный выпускать напитки под товарными знаками The Coca‑Cola Company) — предупредил, что, когда складские запасы напитков закончатся, компания больше не будет производить и продавать их в России, а сосредоточится на выпуске напитков локальных брендов соков — «Добрый», Rich, «Моя cемья».

В июле 2022 года российское подразделение Coca-Cola HBC (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия») сменило название на ООО «Мултон Партнерс» и перешло на выпуск аналога Coca-Cola — напитка «Добрый кола». Сама компания по-прежнему принадлежит голландской «Кока-Кола Эйчбиси Холдингс Би.Ви.», входящей в глобальную группу Coca-Cola Hellenic, сказано в бухгалтерской отчетности компании. Выручка ООО «Мултон Партнерс» по итогам 2023 года выросла на 7% год к году, до 77,3 млрд руб. (72,3 млрд в 2022 году). Чистая прибыль составила 10,2 млрд руб., что в четыре раза больше, чем в 2022 году (2,2 млрд руб.).

PepsiCo также в 2022 году прекратила производство и продажу на российском рынке напитков Pepsi, 7Up, Mirinda. Вместо них компания запустила на российском рынке газировку Evervess и Frustyle, а также расширила линейку напитков марки «Русский дар», под которой традиционно выпускала в России квас. Место ушедших иностранных брендов активно начали занимать и новые марки газировки как российских, так и иностранных производителей. В числе крупнейших производителей сладких газированных напитков в России в 2022 году, по данным «Агроэкспорта», был «Мултон», «Аквалайф» (марка «Напитки из Черноголовки») и «Очаково» (бренды газировки Cool Cola, Street, Fancy).

«Мултон» в отличие от российского подразделения PepsiCo смог быстро восстановить позиции на рынке сладких напитков. Уже в январе—феврале 2023 года бренд «Добрый Cola» обошел оригинальную Coca-Cola по доле продаж в России. По итогам 2023 года бренд «Добрый» вошел в число десяти наиболее популярных у россиян брендов товаров повседневного спроса (FMCG), по данным NTech. Так, «Добрый» стал лидером в категории сладких газированных напитков, обогнав «Черноголовку» и Cool Cola.

Импортные Coca-Cola и PepsiCo в рейтинг топ-50 брендов по продажам товаров повседневного спроса (FMCG) в январе—августе 2023 года не вошли, указывала исследовательская компания NielsenIQ. Газировка под этими марками по-прежнему есть в продаже в российских магазинах, но завозится из других стран, поэтому объемы продаж уменьшились, а стоимость напитка выросла.