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Экономика ,  
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Минсельхоз не получал данных о повышении цен на газировку и соки

Минсельхоз: информация о повышении цен на безалкогольные напитки не поступала
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация о повышении цен на безалкогольные напитки отдельными компаниями в России не поступала в Минсельхоз, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Там отметили, что на производителей напитков сейчас давит увеличение цен на составляющие себестоимости, включая упаковку и различные ингредиенты, поставляемые из третьих стран. Еще одним фактором роста цен в Минсельхозе назвали удорожание импортного концентрата и пюре для соковой продукции из-за изменения курса рубля. Дополнительное давление оказывает акциз на сахаросодержащие напитки, добавили в министерстве. С 1 июля акцизом в 7 руб. на 1 л облагаются напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл.

«Мощности российских предприятий позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок данной продукцией», — подчеркнули в ведомстве. В Минсельхозе привели данные Росстата, согласно которым за январь—май 2023 года объем производства безалкогольных напитков превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 8%, а соков — на 11,6%.

18 июля «Коммерсантъ» сообщил, что с августа производители напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7), «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены в среднем на 10–20% из-за роста цен на импортные ингредиенты, к которым привели падение рубля и акциз. В компании «Очаково» (соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy и другие) рассказали изданию, что планируют повысить цены на соки на 10%, в PepsiCo — на 19,2–21,3%, в «Садах Придонья» — на 10%.

Теги
Минсельхоз газировка PepsiCo правительство
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