Какие аналоги Coca-Cola и Pepsi появились в российских магазинах
После того как крупнейшие производители газировки Coca-Cola и PepsiCo решили прекратить в России производство и продажу своих самых популярных напитков, ассортимент газировки со вкусом колы на полках российских магазинов вырос, выяснила исследовательская компания NielsenIQ.
Какие аналоги уходящих брендов колы можно увидеть на полках магазинов — в обзоре РБК
На фото: ассортимент газированных напитков в магазине торговой сети «Фасоль».
8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России в связи со спецоперацией на Украине. Российские заводы, которые принадлежали боттлеру Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), еще в марте перестали получать сироп, необходимый для производства фирменной газировки (они разливали, в частности, напитки под брендами Coca-Cola, Fanta и Sprite). В июне там предупредили, что, как только складские запасы сырья истощатся, Coca-Cola HBC прекратит продавать и производить эти напитки в России, а сама компания будет переименована в Multon Partners и сосредоточится на производстве и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья».
Компания PepsiCo 8 марта также сообщила о намерении приостановить в России продажу Pepsi-Cola и других напитков своих глобальных брендов, в том числе 7UP и Mirinda. Продажу другой своей продукции, включая молочную и продукцию для детей, PepsiCo продолжает
На фото: магазин «Верный».
Ушедшие бренды, принадлежащие Coca-Cola и PepsiCo, занимали большую часть рынка безалкогольных напитков.
Самой популярной газировкой была Coca-Cola. По данным опроса, проведенного аналитиками компании Ipsos в феврале—марте 2022 года, Coca-Cola чаще всего пили 48,5% жителей российских крупных городов старше 16 лет, которые потребляют безалкогольные газированные напитки.
На втором месте была Pepsi, которую выбирали 22,9% потребителей газировки. В пятерку наиболее часто потребляемых также входили «Напитки из Черноголовки», Fanta и Schweppes
На фото: магазин «Пятерочка», кола под собственной торговой маркой.
Вопреки уходу западных брендов ассортимент газировки в российских магазинах не снизился. За семь месяцев этого года количество марок, под которыми в торговых сетях продавались напитки со вкусом колы, выросло на 10%, выяснила компания NielsenIQ. Аналитики подсчитали, что в январе—июле 2021 года в торговых сетях продавалось 169 марок газированных напитков, в которых был вкус орехов кола, а за семь месяцев 2022 года было представлено уже 186 брендов
На фото: магазин «Супер Лента», лимонад «Классическая кола» от подмосковного производителя «Фонте Аква ПК».
Как только стало известно об уходе глобальных брендов, производители в России и ближайших странах начали предлагать всевозможные напитки-аналоги, пояснили РБК в торговой сети «Азбука вкуса»
На фото: магазин Spar, напиток со вкусом колы Loco Cola от производителя «Реал» из Пензенской области.
Доля локальных брендов в российских торговых сетях заметно выросла, отмечали в NielsenIQ. В июле 2022 года среди топ-25 марок, лидирующих по объему натуральных продаж, 25% были локальными, а в июле прошлого года их доля составляла всего 15,8%
На фото: магазин «Супер Лента», «Бела-Кола» из Белоруссии от Минского завода безалкогольных напитков.
На замену газировке, которую производили Coca-Cola и PepsiCo, приходит много аналогов, например «Черноголовка Кола», Funky Monkey, Cool Cola, кола из Белоруссии и других стран, а сама PepsiCo выпустила напиток Evervess, отметили в торговой сети «Лента»
На фото: магазин «Верный».
Ретейлеры закупают не только новые локальные бренды напитков со вкусом колы, но и ведут переговоры о поставках из дружественных стран. На полках в торговых сетях можно обнаружить как оригинальную Coca-Cola, произведенную, например, в Казахстане, так и ее аналоги из Белоруссии и даже Ирана, а также американские и швейцарские бренды.
Американский бренд газировки Royal Crown Cola был изобретен фармацевтом Клодом Хэтчером в 1905 году. В США бренд RC Cola принадлежит и распространяется компанией Keurig Dr Pepper, а продажей продуктов RC Cola за пределами США занимается RC Cola International (подразделение Cott Beverages Inc.).
В сети «Верный» уточнили, что закупают RC Cola у дилера и эта газировка производится в разных странах
На фото: магазин «Фасоль».
В случае с газировкой из Ирана похожей на Coca-Cola будет только баночка, указывают СМИ. Красные алюминиевые банки с надписью Coca-Cola на фарси внешне почти неотличимы от продукции американской компании, но напиток в них разливает иранская Khoshgovar Tehran Co.
Изначально Khoshgovar Tehran Co производила газировку по контракту с Coca-Cola. После исламской революции в Иране в 1979 году предприятие было национализировано. Компания продолжала импортировать из США сироп, необходимый для производства колы, до 1984 года. Когда правительство запретило это, компания стала использовать иранскую формулу, но газировку продолжили выпускать под брендом Coca-Cola. Как отмечает «Фонтанка», сами иранцы утверждают, что вкус напитка не похож на «настоящую» колу
На фото: магазин «Пятерочка».
Кола со вкусом лимона Fresh Bar Alfa Cola производится по заказу российского подразделения швейцарской компании Global Functional Drinks на производственных площадках в Кемеровской, Липецкой, Челябинской и Пензенской областях
На фото: магазин «Перекресток».
В начале июля стало известно, что на замену ушедшим с рынка популярным маркам PepsiCo запустила продажи напитков под брендами Evervess и Frustyle. Компания Multon (бывшая Coca-Cola HBC) начала предлагать новый напиток под брендом «Добрый cola», но найти его в торговых сетях на момент публикации материала не удалось
На фото: магазин «Супер Лента».
В середине июля некоторые торговые сети начали отказываться от новых брендов компании PepsiCo — по данным «Известий», их решил не закупать ретейлер «Верный». В торговой сети объяснили, что производитель предложил купить его новые и еще неизвестные бренды по цене популярных газировок Pepsi, Mirinda и 7UP, которые уйдут из России, после того как будут распроданы запасы
На фото: магазин «Супер Лента», кола со вкусом кофе от производителя «Адверсус».
Сокращение поставок зарубежных брендов «открывает новые возможности для российских предприятий, которые выводят на рынок новые марки и оперативно занимают освобождающиеся ниши», отметили в Минсельхозе
На фото: магазин «Пятерочка».
Одним из главных бенефициаров ухода из России популярных международных брендов газировки стал подмосковный производитель лимонадов «Черноголовка». Рецепт своей колы «Черноголовка» начала разрабатывать в 2021 году, а сам новый напиток появился на рынке в мае 2022-го.
По данным Forbes, за три месяца кола от «Черноголовки» обогнала по продажам лимонад «Байкал», на долю которого приходилось более 20% продаж компании. На газировку от «Черноголовки» в июне перешли две крупные сети фастфуда — KFC и Burger King. В компании рассчитывают, что благодаря новому напитку ее выручка по итогам 2022 года вырастет вдвое — до 28 млрд руб.
На фото: магазин «Супер Лента».
Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» в мае выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite под названиями CoolCola, Fancy и Street. CoolCola позиционируется как напиток «с культовым вкусом», Fancy — газировка с натуральным апельсиновым соком, Street — с натуральными соками лимона и лайма
На фото: магазин «Верный».
Торговая марка Funky Monkey была зарегистрирована еще в 2020 году компанией «Перспектива», но ее запуск задержался из-за пандемии. Сама компания известна как дистрибьютор напитков Laimon Fresh и Hoop, она выпускает свою продукцию в Подмосковье и Твери.
Начало продаж новой газировки в середине июня совпало с объявлением Coca-Cola HBC о прекращении производства напитков под брендами компании в России. Управляющий директор «Перспективы» Андрей Богачев настаивал, что у новой газировки своя оригинальная концепция и цели заменить ушедшие бренды не было
На фото: магазин «Верный».
Газированный безалкогольный напиток со вкусом колы Positivity Cola производит компания «Здоровые продукты». Свои напитки (среди них бренд «Смешарики») компания выпускает в Рязанской и Владимирской областях
На фото: магазин «Пятерочка».
Еще одна марка колы от владимирского производителя «Здоровые продукты»
На фото: магазин «Виктория».
Свой вариант напитка со вкусом колы производит пивоваренный дом «Бавария» из Владикавказа, который выпускает пиво и безалкогольные напитки (компания также занимается сельским хозяйством и ресторанным бизнесом). Лимитированная партия колы Bavaria выпускается в красных алюминиевых баночках, внешне напоминающих дизайн Coca-Cola
На фото: магазин «Вкусвилл».
На фоне нового витка экономического кризиса одним из трендов стал всплеск развития частных торговых марок ретейлеров, в том числе и газировки. Пример — безалкогольный напиток «Вкус-Кола», который поставляет московская компания «Бирелли»
На фото: магазин Spar, напитки под собственной торговой маркой.
По данным NielsenIQ, напитки под собственными марками сетей дорожают медленнее, чем продукция известных брендов. В мае этого года средняя цена за литр безалкогольных газированных напитков под собственными торговыми марками в крупнейших торговых сетях поднялась на 12%, тогда как средняя цена за напитки брендов выросла на 29%
На фото: магазин «Перекресток», кола под собственной торговой маркой.
В целом продажи газированных напитков в России, по данным NielsenIQ, замедляются. В июне 2022 года продажи газировки упали относительно июня 2021-го на 7,9%, а в июле — на 14,1%, хотя в летние месяцы спрос на прохладительные газированные напитки обычно высокий