Какие аналоги Coca-Cola и Pepsi появились в российских магазинах

На фото: ассортимент газированных напитков в магазине торговой сети «Фасоль».

8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России в связи со спецоперацией на Украине. Российские заводы, которые принадлежали боттлеру Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), еще в марте перестали получать сироп, необходимый для производства фирменной газировки (они разливали, в частности, напитки под брендами Coca-Cola, Fanta и Sprite). В июне там предупредили, что, как только складские запасы сырья истощатся, Coca-Cola HBC прекратит продавать и производить эти напитки в России, а сама компания будет переименована в Multon Partners и сосредоточится на производстве и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья».

Компания PepsiCo 8 марта также сообщила о намерении приостановить в России продажу Pepsi-Cola и других напитков своих глобальных брендов, в том числе 7UP и Mirinda. Продажу другой своей продукции, включая молочную и продукцию для детей, PepsiCo продолжает