Основатель «Теремка» раскрыл новое название Coca-Cola в России

Бизнесмен Михаил Гончаров сказал, что его сети предложили напитки от компании "Мултон", выпускающей сок "Добрый"

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Напиток Coca-Cola в России будет продаваться под новым названием — «Добрый кола», сообщил на пресс-конференции глава «Теремка» Михаил Гончаров. Об этом компания уведомила сеть ресторанов около полутора недель назад.

«Мы попробуем его продавать», — добавил бизнесмен. По его мнению, продажи напитка будут строиться на известности сока «Добрый», который выпускает принадлежащая Coca-Cola компания «Мултон». При этом напитки «на основе колы» есть во всем мире, отметил основатель «Теремка». Аналоги присутствуют и на российском рынке. В магазинах можно продавать их все, и там ключевую роль играет реклама, а в ресторанах «нет возможности выставить всю линейку», отметил предприниматель. Поэтому сейчас новые бренды будут жестко конкурировать друг с другом, «что из этого получится — очень интересно посмотреть», считает Гончаров.

Он рассказал, что в «Теремке» рассматривают возможность создания собственного бренда колы.

РБК направил запросы в «Мултон» и Coca-Cola HBC.

Весной американская Coca-Cola объявила о приостановке деятельности России. С 8 марта компания не поставляет в страну концентрат для флагманского напитка. С российского рынка уйдут и другие глобальные бренды компании (Sprite, Fanta, BonAqua, Fuzetea, Schweppes). С марта боттлер Coca-Cola в России выпускает продукцию только местных марок (соки «Добрый», «Я», Rich).

10 августа компания в одностороннем порядке отказалась от части своих прав на управление «Мултон», передав свои 50% швейцарской Coca-Cola Hellenic Bottling Co. Российское подразделение Coca-Cola в конце июля было переименовано из ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в ООО «Мултон Партнерс».

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