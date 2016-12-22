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Производители газировки предупредили о риске обвала рынка из-за акциза
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Производители газировки предупредили о риске обвала рынка из-за акциза
Бизнес, 19:42
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Производители газировки предупредили о риске обвала рынка из-за акциза
Рынок безалкогольных напитков может обвалиться минимум на треть в случае введения акциза на них, предупреждают производители. Последствия они попросили оценить Минсельхоз и Минэкономразвития
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Введение акциза на безалкогольные напитки может привести к падению рынка минимум на треть. Об этих говорится в письме Союза производителей безалкогольных напитков (СПБН), направленном замминистра сельского хозяйства Оксане Лут (копия есть в распоряжении РБК). Президент СПБН Максим Новиков подтвердил подлинность документа. Среди членов союза — крупнейшие производители этой категории: Coca-Cola, PepsiCo, «Аквалайф» и другие.

Введение акциза на безалкогольные напитки в СПБН считают «нецелесообразным и безосновательным». В письме союз просит Минсельхоз рассмотреть его аргументы о последствиях такой меры и сообщить свою позицию. Обращения по вопросу акцизов союз направлял также в Минэкономразвития и Минтруд, добавил Новиков.

В Минсельхозе РБК сообщили, что получили письмо СПБН. «Министерство считает, что инициатива по акцизам нуждается в серьезной проработке, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей и оценки дополнительной фискальной нагрузки на бизнес», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службах Минэкономразвития и Минтруда сообщили, что такое письмо к ним не поступало.

Сладкий и соленый акциз

Поводом для беспокойства производителей стало предложение экспертного совета при правительстве ввести акциз на сладкую газировку. В ноябре об этой инициативе сообщили «Известия». Эксперты предложили установить на подслащенные газированные напитки акциз в размере не меньше чем 20% от их розничной цены, следует из отзыва на паспорт федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» (копия есть у РБК). По их мнению, мера является эффективной для оздоровления общественного питания населения. ​Кроме того, акцизы предлагается установить на соленые закуски (с содержанием соли более 1 г на 100 г) и другие продукты с повышенным содержанием соли, а также на колбасу, сосиски, бекон и прочие продукты из переработанного мяса.

Дискриминационные меры для отдельных пищевых продуктов, например для сахаросодержащих безалкогольных напитков, недопустимы без научного обоснования, и их нужно прорабатывать с экспертами и бизнесом, говорится в направленном в Минсельхоз письме СПБН. ​Научного обоснования введения акциза авторы инициативы не представили, и она не обсуждалась с отраслевым союзом, подчеркивается в письме. Среди продовольственных товаров акцизом сейчас облагается только алкоголь.

Производители безалкогольных напитков утверждают, что падение покупательной способности населения уже привело к значительному сокращению объемов продаж безалкогольных напитков, которые не относятся к продуктам первой необходимости. Рекордный спад продаж был в 2015 году (на 10–15% в зависимости от категории), а в 2016–2018 годах рынок стагнировал. Больше всего от кризиса страдают малые и средние предприятия — производители квасов, холодного чая и безалкогольных напитков от локальных производителей, отмечается в письме.

Из-за снижения покупательной способности и введения акциза рынок безалкогольных напитков упадет не менее чем на 30%, предупреждают в СПБН, указывая, что для индустрии эта цифра критическая: такое падение продаж приведет к банкротствам многих компаний отрасли, сокращению рабочих мест и налоговых отчислений.

Негативный эффект может быть и для производства сахара, ароматизаторов, подсластителей и других ингредиентов, указывают в СПБН. В качестве примера союз приводит опыт Мексики, которая в 2014 году установила ​акциз на сладкие напитки в размере 1 песо за литр. Это привело к тому, что в стране закрылись более 30 тыс. магазинов, в которых под налог попадало более 50% ассортимента, говорится в письме.

Потери от недополученного НДС, налога на прибыль, образующиеся из-за падения продаж безалкогольных напитков, по расчетом производителей, значительно превышают доходы от акциза в бюджет. По оценкам Центрального института экономики и менеджмента правительства Вьетнама, которые приводит СПБН, дополнительные поступления в бюджет от введения акциза 10% на газированные напитки составили $8,46 млн, а суммарные потери экономики — $52,6 млн.

Сторонники акциза в качестве основного аргумента приводят связь между потреблением газированной воды и темпами роста ожирения, указывает Максим Новиков. Но, по оценке СПБН, доля потребления безалкогольных напитков в ежедневном рационе россиян не превышает 2% от рекомендуемой суточной нормы калорий.

Как еще эксперты предлагают укреплять здоровье

Основные направления приоритетного проекта по укреплению общественного здоровья — снижение вредного потребления алкоголя, табака и создание условий для рационального питания, считают эксперты при правительстве. Оздоровление моделей питания важно для профилактики неинфекционных заболеваний и ожирения. Для рационального питания эксперты считают эффективным законодательно менять рецептуру продуктов, вводить предупреждающую цветовую маркировку на упаковке, акцизы на вредные продукты, а также фискальные меры. Среди мер по снижению потребления алкоголя и табака — повышение акцизов, дальнейшее ограничение рекламы и запрет открытой выкладки в торговых точках, запрет продажи алкоголя лицам в состоянии алкогольного опьянения. Госполитика в сфере общественного здоровья должна быть также направлена на развитие физической активности, профилактику сидячего образа жизни и организацию частых перерывов в сидении, в том числе на рабочих местах — такие меры должны быть включены в корпоративные программы охраны здоровья. Также эксперты предлагают рассмотреть вопрос о субсидировании фруктов и овощей, а также витамина D3 для районов Крайнего Севера.

Для формирования здорового образа жизни следует популяризировать сбалансированное питание и стимулировать выпуск соответствующих продуктов, но не вводить ограничительные меры, указывают в СПБН. В последние годы члены союза работают «над изменением продуктовой линейки и рецептур в части добровольного снижения содержания сахара и среднего размера упаковки напитка», отмечается в сообщении.

Предложение экспертного совета при правительстве ввести акциз на колбасу, сосиски и другие продукты из переработанного мяса ранее уже раскритиковали в Минсельхозе. В министерстве эту инициативу сочли нецелесообразной, необоснованной и недостаточно проработанной. Введение такого акциза не поддержал и Минздрав, который тем не менее посоветовал россиянам употреблять меньше колбасных изделий.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: сладкие напитки , акциз , Минсельхоз , Минэкономразвития , Минтруд
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