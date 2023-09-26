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Минфин снизил ожидания от доходов с акциза на газировку

Проект бюджета: доходы от акциза на газировку будут ниже, чем ожидалось ранее
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Доходы государства от акциза на сахаросодержащие напитки (действует в России с 1 июля 2023 года) в текущем году составят 10,4 млрд руб., а в 2024–2026 годах — по 25 млрд руб. в год соответственно. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов (версия от 21 сентября — есть у РБК, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник). РБК направил запрос в Минфин.

Закон о поправках в Налоговый кодекс, который ввел в России акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр, президент Владимир Путин подписал в ноябре 2022 года. Под действие акциза попадают безалкогольные напитки с содержанием сахара или других подсластителей (глюкоза, фруктоза, сахарный сироп и т.д.) более 5 г на 100 мл. Налог не распространяется на соки, морсы, сиропы, молоко и молочную продукцию, кисели или иные напитки на растительной основе (за исключением тонизирующих напитков или содержащих двуокись углерода). Акциз не взимается также с алкогольной продукции крепостью более 0,5%, а также с виноградного, плодового, медового, пивного и другого сусла, плодовых сброженных материалов и кваса с содержанием этилового спирта менее 1,2%.

Изменения инициировало правительство. Из пояснительной записки к законопроекту следовало, что за счет этих акцизов власти рассчитывали получать в год около 35 млрд руб. дополнительных доходов федерального бюджета. Планировалось, что эти средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом.

Введение акциза на сахаросодержащие напитки обсуждалось давно. Минфин еще в 2016 году предлагал обложить налогом сладкие напитки в размере 5 руб. за литр, сообщала газета «Ведомости». По оценкам ведомства, эта мера могла принести дополнительные доходы бюджету в размере 80 млрд руб.: в 2017-м — 25 млрд руб., а в 2018 и 2019 годах — 27 млрд и 28 млрд руб. соответственно. Впрочем, тогда Минфин отложил введение акциза из-за того, что мера могла болезненно сказаться на отрасли во время кризиса. К идее вернулись в 2022 году: в сентябре Минфин заложил поступления от акциза на сладкие напитки в доходы бюджета на 2023–2025 годы.

Теги
акциз сладкие напитки Минфин доходы бюджета
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