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Минсельхоз предупредил о риске роста цен на газировку из-за акциза

Минсельхоз предупредил о риске роста цен на газировку и снижению производства из-за акциза
Ввести в России акциз на газировку будет затруднительно, и это может привести к росту цен и сокращению производства, предупредили в Минсельхозе. Ранее о заморозке инвестиций из-за нового налога предупредила «Черноголовка»
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Введение акциза на сладкие безалкогольные напитки может привести к росту цен, снижению их производства и потребления, заявили РБК в Минсельхозе. Среди других рисков, которые несет акцизное регулирование, в министерстве назвали сокращение числа производителей и формирование нелегального рынка безалкогольных напитков.

В конце сентября стало известно, что правительство собирается ввести акциз на безалкогольные сладкие напитки. Доходы от налога Минфин заложил в проект бюджета на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов. Средства, полученные от акциза, планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом, указано в документе.

В Минсельхозе предупредили, что введение акциза будет затруднительно из-за того, что в документах по стандартизации и техническому регулированию сейчас нет отдельной категории «сахаросодержащие напитки», а также критериев, что к ним относится.

Акциз, который только планируется ввести, уже начал сказываться на отрасли безалкогольных напитков. На этой неделе крупный производитель лимонадов группа «Черноголовка» сообщила, что из-за введения акциза заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 2023 год.

Такое решение совет директоров компании принял в связи с «экономической неопределенностью, которую создает введение акциза на безалкогольные напитки, составляющие основу ассортимента группы», пояснил представитель «Черноголовки». В компании прогнозируют, что в случае введения акциза падение производства «может составить критические 20% от существующих показателей». «В этой ситуации сложно оценить, насколько новые мощности предприятий, строительство которых планировалось, будут востребованы», — добавили в «Черноголовке».

Решение затронет крупный инвестпроект компании в Московской области, проект строительства завода в Поволжье и проект расширения производства в Краснодарском крае. Инвестпрограмма сократится на 5 млрд руб., что приведет к заморозке 1 тыс. новых рабочих мест, уточнили в «Черноголовке».

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Введение налога на сладкие напитки обсуждается уже не первый год. В 2016 году Минфин уже предлагал ввести акциз в размере 5 руб. за 1 л на напитки с добавлением сахара или других подсластителей. Тогда Минфин оценил, что такая мера в течение трех лет принесет бюджету дополнительные 80 млрд руб. Минздрав поддержал инициативу, посчитав, что акциз на сладкие напитки может быть эффективен в борьбе с ожирением и заболеваемостью диабетом.

Но правительство не стало вводить акциз в 2016 году: власти решили, что мера может ударить по отечественным производителям в период кризиса, а другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) будут поставлять на российский рынок дешевые напитки в рамках Таможенного союза.

Но в июне 2021 года правительство вновь вернулось к идее. Инициатива включалась Минфином в проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

В апреле 2022 года Минфин вновь выступил с инициативой об акцизе на газировку и, по информации «Коммерсанта», намеревался обсудить это с производителями — PepsiCo и Coca-Cola HBC, ботлером напитков Coca-Cola в России. Минсельхоз и тогда выступил против.

Ранее крупнейшие производители сладких газированных напитков — The Coca-Cola Company и PepsiCo объявили о приостановке работы на российском рынке после начала военной спецоперации на Украине. Компании отказались производить и продавать в России свои международные бренды напитков (у Coca-Cola помимо одноименной марки это Fanta и Sprite, у PepsiCo — Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda). После этого доля отечественной газировки в крупнейших торговых сетях выросла, а производители начали запускать свои аналоги напитков ушедших марок.

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Теги
Анна Захарова
сладкие напитки акциз Черноголовка газировка
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