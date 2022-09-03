После ухода Сoca-Cola из России в магазинах стало больше колы

Уход из России самой популярной марки безалкогольных напитков Coca-Cola не привел к пустым полкам с газировкой в магазинах. К июлю в торговых сетях появилось на 10% больше брендов напитков со вкусом колы, чем годом ранее

Фото: Андрей Любимов / РБК

В январе—июле 2022 года в крупнейших российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы, следует из имеющихся у РБК данных исследовательской компании NielsenIQ.

Аналитики подсчитали, что в 2021 году (данные за январь—июль) в торговых сетях продавалось 169 марок газированных напитков, во вкусе которых была кола. Речь идет о товарных позициях, у которых были «не нулевые продажи», а также о собственных торговых марках сетей. За семь месяцев этого года количество напитков со вкусом колы вырос на 10%: в торговых сетях было представлено уже 186 брендов, рассказали в NielsenIQ.

Ассортимент газировки со вкусом колы увеличился, несмотря на уход брендов крупнейших международных производителей — Coca-Cola и PepsiCo, которые решили прекратить производство и продажу в России своих самых популярных напитков. 8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России в связи со спецоперацией на Украине. Заводы, на которых разливаются напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite и другие, принадлежат боттлеру — Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC). Еще в марте на ее заводы прекратились поставки сиропа, необходимого для производства фирменной газировки The Coca-Cola Company. В июне боттлер предупредил, что, как только складские запасы напитков истощатся, Coca-Cola HBC больше не будет продавать и производить их в России, а сама компания будет переименована в Multon Partners и сосредоточится на производстве и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья».

Компания PepsiCo 8 марта также сообщила о намерении приостановить в России продажу Pepsi-Cola и других напитков своих глобальных брендов, включая 7Up и Mirinda. Продажу другой своей продукции, включая молочную и продукцию для детей, PepsiCo продолжает.

Самая популярная газировка Coca-Cola — самый узнаваемый и популярный бренд газировки у россиян, следует из данных исследования «Росиндекс» компании Ipsos. По данным опроса, проведенного аналитиками в феврале—марте 2022 года, этот бренд знали 94,3% потребителей безалкогольных газированных напитков в возрасте старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. В пятерку самых узнаваемых входили также Fanta — ее знали 93% потребителей, 7Up (91%), Pepsi (88,5%) и Mirinda (83,6%). Топ марок газировки, которую потребители чаще всего пили в первом квартале, немного отличается. Лидером также была Coca-Cola, которую выбирали 48,5% потребителей, на втором месте — Pepsi (22,9%). В пятерку наиболее часто потребляемых входили также «Напитки из Черноголовки», Fanta и Schweppes.

Чем заменяют Coca-Cola и Pepsi

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В целом количество товарных позиций газированных напитков в торговых сетях к концу июля практически не изменилось, констатируют в NielsenIQ. Небольшое проседание было в апреле 2022 года, но к июлю все восстановилось: среднее количество товаров в категории газировки, которое было доступно потребителю в одной торговой точке, составило 85 товарных позиций, или SKU (от англ. stock keeping unit — «единица складского учета»). В июле 2021 года их было 86. «Это означает, что покупателю в среднем в магазине доступно все то же количество наименований. Даже если какие-то бренды ушли, на их место пришли другие», — поясняют в NielsenIQ.

В торговых сетях растет доля локальных брендов газировки, отмечают в NielsenIQ. Это происходит как за счет сокращения представленности международных брендов, которые производятся в России, так и за счет активного развития российских марок. Так, в июле 2022 года среди топ-25 брендов, лидирующих по объему натуральных продаж, 25% были локальными, тогда как в июле прошлого года их доля составляла всего 15,8%.

Ушедшие с рынка бренды, принадлежащие компаниям Coca–Cola и PepsiСo, занимали большую долю рынка безалкогольных газированных напитков — в первую очередь со вкусом колы, уточняли ранее РБК в пресс-службе «Азбуки вкуса». В августе отгрузки брендов российского подразделения Coca-Cola практически прекратились, но в магазинах еще есть товарные запасы, поэтому количество товарных позиций не сократилось, говорит собеседник РБК.

После того как стало известно об уходе международных брендов, множество производителей — «как крупных, так и мелких — сразу начали производить всевозможные напитки-аналоги — как в России, так и в ближайших странах», рассказали в «Азбуке вкуса». Сама Coca-Cola HBC намерена продавать в России новый напиток на основе колы под брендом «Добрый кола», рассказывал основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

Но в ассортименте «Азбуки вкуса» число российских брендов со вкусом колы не выросло, добавляют в компании. У ретейлера, по словам его представителя, пока достаточно напитков Coca-Cola и Pepsi в банках и бутылках в объемах 0,2–0,33 л производства разных европейских стран и есть также предложения из Казахстана, Узбекистана и Турции. «Если впоследствии возникнет такая необходимость, будем рассматривать альтернативные предложения», — добавили в «Азбуке вкуса».

После того как Coca-Cola и PepsiCo заявили, что их бренды газировки уйдут с рынка, отечественные производители начали занимать нишу, говорит и исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. По его словам, в статистике NielsenIQ отражается ситуация последних месяцев, когда в торговые сети поставляются уже последние партии напитков, которые уходят с рынка. Но производство этих напитков есть в странах, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), у которых с Россией единое таможенное пространство, например в Казахстане при наличии необходимой маркировки такие напитки могут поставляться на российский рынок, отмечает Поповичев.

В ассортименте торговых сетей уже начала появляться не только произведенная в Казахстане Coca-Cola, но и ее аналоги — напитки со вкусом колы, обратил внимание РБК. Так, в магазинах «Мираторг» в Москве и магазинах «Фасоль» в Подмосковье был замечен напиток Jumbo Cola производства, расположенного в городе Шымкент ООО «Юникс-Beverage». Газировка под этим брендом есть также в интернет-каталогах торговых сетей «Лента» и Metro Cash & Carry, а также на маркетплейсах Ozon, «Яндекс.Маркет» и «СберМаркет».

В торговой сети Metro C&C действительно представлена в ассортименте казахстанская Jumbo Cola, также как и сама Coca-Cola и ее российские аналоги — напитки «Черноголовка» и «Очаково Кола», которые пользуются популярностью у покупателей, уточнили РБК в пресс-службе компании. Отгрузки казахстанской Jumbo Cola в торговую сеть начались в конце августа, уточнили в «Ленте».

В магазинах сети «Верный» еще есть небольшие остатки газировки Coca-Cola, но ретейлер уже предлагает покупателям и другие лимонады со вкусом колы — более десятка товарных позиций разных торговых марок и разного объема, в том числе, лимонады собственной торговой марки, рассказали в пресс-службе компании. Так, в ассортименте сети появилась американская марка колы Royal Crown Cola. «Динамика продаж по лимонадам позитивная, из чего мы делаем вывод, что предлагаемые новинки покупателям нравятся», — отметил представитель «Верного».

У сети «Лента» количество напитков, содержащих колу, в январе-июле 2022 года сократилось практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в августе их стало больше, но ассортимент все равно был ниже, чем в прошлом году, сетуют в пресс-службе ретейлера. На замену газировки, которую производили Coca-Cola и PepsiCo, приходит много брендов-аналогов — например, «Черноголовка Кола», Funky Monkey, Cool Cola, кола из Белоруссии и других стран, а сама PepsiCo выпустила напиток Evervess, рассказывает собеседник РБК. К сентябрю «Лента» планирует увеличить ассортимент газировки за счет марок «Добрый Cola», Evervess Cola и других. Пока доли продаж двух крупнейших брендов перераспределяются на доступные бренды-аналоги, и в «Ленте» делают «все возможное», чтобы удовлетворить спрос и закрыть потребность покупателей из-за ушедших брендов, сохранив продажи на уровне прошлого года, добавляют в торговой сети.

В Минсельхозе заверили, что действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют «обеспечивать внутренний спрос в полном объеме».Сокращение поставок продукции зарубежных брендов «открывает новые возможности для российских предприятий, которые выводят на рынок новые марки и оперативно занимают освобождающиеся ниши», — добавили в министерстве.

РБК направил запрос в российский офис Coca-Cola, а также в Coca-Cola HBC. Представитель PepsiCo в России от комментариев отказался.

Что происходит с продажами газировки

Продажи газированных напитков в России, по данным NielsenIQ, замедляются. Если за последние 12 месяцев, окончившиеся июлем, продажи в натуральном выражении росли на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года, то за последние полгода (в январе-июне 2022-го к январю-июлю 2021-го) рост продаж составил всего 0,1%. Если смотреть летние месяцы, когда спрос на газированные прохладительные напитки обычно высокий, то в июне продажи газировки упали относительно июня 2021-го на 7,9%, а в июле — на 14,1%.

В «Магните», впрочем, отметили, что летом фиксировали повышенный спрос на газированные напитки — в этом году пик продаж пришелся на июль—август. Рост продаж зафиксировали и онлайн-маркетплейсы: так, за три летних месяца пользователи Ozon купили в 3,8 раз больше газированных напитков, чем годом ранее — на рост спроса влияет в том числе сезонность, отметили в пресс-службе компании. В топе пользовательских предпочтений — Coca-Colа, Coca-Colа Zero, квас и лимонад «Дюшес», причем штучные продажи Coca-Colа летом на Ozon увеличились в 4,6 раза год к году, добавил представитель маркетплейса.