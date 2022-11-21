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Путин подписал закон об акцизе на сладкие напитки

Президент Путин подписал закон о введении с июля акциза на сладкие напитки
Акциз в размере 7 руб. за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка, а содержание этилового спирта составит не более 1,2%
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин подписал закон о введении акциза в размере 7 руб. за литр на сахаросодержащие напитки с июля 2023 года.

Подакцизными стали сахаросодержащие напитки, упакованные в потребительскую упаковку (исключение — продукция, изготовленная предпринимателями и организациями, оказывающими услуги в сфере общественного питания) и содержащие сахар (глюкозу, фруктозу и др.), сахарный сироп, мед. Содержание углеводов в пищевой ценности таких напитков должно превышать 5 г на 100 мл, но объемная доля этилового спирта не должна быть более 1,2%.

Не признаются сахаросодержащими напитками:

  • алкоголь крепостью более 0,5% и виноградное, плодовое, медовое, пивное и другие сусла, плодовые сброженные материалы и квас с содержанием этилового спирта менее 1,2%;
  • пищевая продукция, прошедшая государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, за исключением тонизирующих напитков и тех, где содержится двуокись углерода;
  • соки, морсы, сиропы, молоко и молочная продукция, кисели или иные напитки на растительной основе, произведенные из зерен, злаковых, зернобобовых и масличных культур, кокоса, орехов или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков или содержащих двуокись углерода.

Вопрос введения акциза на сладкие напитки начали обсуждать в 2016 году. Тогда Минфин, как писала газета «Ведомости», предлагал ввести пятирублевый акциз. По расчетам ведомства, введение акциза позволило бы увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд руб., в 2018-м — на 27 млрд руб., в 2019-м — на 28 млрд руб. Однако тогда введение акциза решили отложить.

В нынешнем году власти вернулись к обсуждению этой идеи. РБК в сентябре узнал, что Минфин заложил поступления от данного акциза в доходы бюджета на 2023–2025 годы. При этом полученные средства министерство намеревалось направлять на борьбу сахарным диабетом.

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Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков говорил РБК, что индустрия напитков не поддерживает эту инициативу. По информации союза, в августе правительство по итогам работы межведомственной группы приняло решение отложить вопрос о введении акциза на сладкие напитки. Отрасль представила подробную аргументацию, почему введение акциза нецелесообразно, а «с учетом текущей ситуации использование данного инструмента может принести негативные последствия», добавляет Новиков.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин акциз сладкие напитки

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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