Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 66,08 (-0,37) Quote, 04 мар, 12:23
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 73,74 (-0,2) Quote, 04 мар, 12:23
В России выявили новый случай заражения коронавирусом Общество, 11:26 МСП Банк профинансировал франшизу ГК ПИК в Ярославле Пресс-релиз, 11:24 В России за утро «заминировали» три самолета Общество, 11:19 Зачем затрагивать в рекламе сложные темы и как сделать это правильно Pro, 11:16  «Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии Спорт, 11:14 Коллекторы назвали основные причины просрочки по кредитам Финансы, 11:08 Великий поход за мораль: почему в Китае ополчились на сервисы знакомств Pro, 11:07 Голливуд, «Пророк», трансформер: все концепт-кары Женевы Авто, 11:01 Россия и Саудовская Аравия не договорились о новом сокращении добычи Бизнес, 11:00 «Пари Сен-Жермен» установил рекорд в Кубке Франции Спорт, 10:58 Будущий глава Банка Англии назвал криптовалюту рискованным активом Крипто, 10:56 Почему Италия с оптимизмом смотрит на российский продовольственный рынок Партнерский материал, 10:54 Лучшая защита от потрясений: собираем инвестиционный портфель Крипто, 10:46 ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка Общество, 10:40
Бизнес ,  
0 

Россия и Саудовская Аравия не договорились о новом сокращении добычи

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не смог договориться о том, как реагировать на эпидемию короновируса. Основным участникам сделки — России и Саудовской Аравии придется пойти на копромисс, считают эксперты
BRENT BR-4.20 $51,4 -2,1%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽66,253 -0,01% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽73,690 -0,15% Купить
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Два основных участника сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ — Россия и Саудовская Аравия — на заседании мониторингового комитета, которое закончилось вечером в среду, 4 марта, не смогли договориться о рекомендациях по дальнейшему снижению производства на фоне эпидемии коронавируса, сообщили Bloomberg и ТАСС со ссылкой источники.

Заседание без результата

Саудиты предложили дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн барр. в сутки — то есть даже больше, чем накануне рекомендовал технический комитет ОПЕК+ (0,6-1 млн барр. в сутки).

Россия считает, что сделку нужно продлить, но без дополнительных сокращений добычи нефти, указывают агентства. Министр энергетики Александр Новак покинул штаб-квартиру ОПЕК в Вене, не дожидаясь окончания заседания комитета.

Другие делегаты по итогам заседания отказались раскрыть согласованные рекомендации участникам сделки. Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман заявил журналистам, что «у нас был замечательный день», но «нужно сохранять интригу» (цитата по «Интерфаксу»)

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Экономика

В четверг, 5 марта, сделку должны обсудить министры стран ОПЕК, а 6 марта Новак вернется в Вену, чтобы продолжить обсуждение с министрами стран, которые не входят в картель. В этот же день должно быть принято окончательно решение о судьбе сделки. Один из делегатов сказал ТАСС, что Россия выжидает и объявит о позиции в последний момент. После новостей об отсутствии решений, цена нефти марки Brent немного подешевела до $51,2 за баррель, но затем в течение часа отскочила почти до прежнего уровня — около $52.

Почему Россия не спешит принимать решение

Российские нефтяники высказывались против дополнительного сокращения добычи еще в феврале, и внеочередное предложение технического комитета ОПЕК+ убрать с рынка еще 0,6 млн барр. в сутки Россия так и не поддержала. 1 марта ситуацию с нефтяниками обсудил президент Владимир Путин. Он напомнил, что с котировки Brent опустились с $70 до $50 за барр., а прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков начиная с кризиса 2008 года. Путин отметил важность сделки ОПЕК+, но заявил, что Россию устраивают текущие цены на нефть и накопленные резервы позволят исполнить «бюджетные и социальные обязательства» даже при ухудшении ситуации.

Кремль назвал встречу Путина с нефтяниками «сверкой позиций» перед ОПЕК+
Экономика

Опрошенные РБК эксперты считают, что Россия в конце концов согласиться на сокращение добычи, хотя бы небольшое. О том, что ОПЕК+ сократит добычу на 0,6-1 млн барр, и Россия может взять на себя сокращение на 200-300 тыс. барр. накануне венских совещаний заявил и совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Но это «экспертная оценка», оговорился тогда топ-менеджер.

Российским компаниям сложно согласиться на дополнительно сокращение, потому что впервые за всю историю сделки оно будет реальным, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. В предыдущие годы мы добивались условий, которые в минимальной степени затрагивали планы нефтяников по наращиванию добычи в стране, объясняет он. В рамках первого сокращения с 2017 года страны отталкивались от ежемесячного уровня добычи октября 2016 года, когда Россия вышла на максимум добычи — то есть, выполняя условия сделки, Россия по факту увеличила добычу. Второе сокращение в декабре 2018 года позволило стабилизировать производство нефти, показатели по году сохранились. В конце 2019 года было принято решение исключить из сделки газовый конденсат, что устроило российских нефтяников в качестве компенсации сокращения добычи. Но сейчас любые дополнительные обязательства повлекут реальное сокращение добычи в стране, а, значит, и снижение капитализации российских компаний, считает Громов.

Как сокращение добычи повлияет на курс рубля

Положение глобальной экономики сильно изменилась с февраля 2020 года, когда Россия впервые отказалась поддерживать сокращение добычи, предложенное техническим комитетом ОПЕК+, говорит Громов. Если бы Китай смог ограничить распространение вируса, последствия для мира могли бы быть ограничены первым кварталом, но вспышка вируса в Европе, которая только начинает распространяться, делает ситуацию намного более пессимистичной, объясняет он.

Глава МВФ оценила потери нефтяников из-за коронавируса в $10 млрд
Экономика

В начале марта Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, объединяет 36 стран) снизила прогноз по росту мировой экономики в 2020 году сразу на 0,5 п. п. до 2,4%. Если эпидемия коронавируса затянется, прогноз может быть снижен еще сильнее — до 1,5%, говорится в отчете организации. ФРС США 3 марта снизила базовую ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Это намного больше, чем ожидал рынок, кроме того ФРС приняла решение досрочно — за две недели до планового заседания, объясняет Громов.

По словам эксперта, велик риск того, что в итоге рост спроса на нефть в 2020 году, который ожидался на уровне в 1 млн барр., может оказаться нулевым. С учетом увеличения добычи сланцевой нефти и производства нефти в Бразилии, это может создать на рынке новый «навес» предложения в 600-800 тыс. барр.

Еще одна проблема — снижение экспорта нефти из Ливии на 1 млн барр. из-за перекрытия повстанцами портов, говорит аналитик IHS Markit Максим Нечаев. В ближайшие месяцы этот объем может вернуться на рынок, а если ситуация с короновирусом не улучшиться, и, может быть, напротив, станет хуже, цены на нефть могут рухнуть к $40 за барр., оценивает он. IHS снизила прогноз спроса на нефть на 2020 год примерно вдвое на 500 тыс. барр. в сутки.

Bank of America 3 марта снизил прогноз цены Brent в 2020 году с $62 до $54 за барр. «на фоне замедления темпов экономического роста». По мнению аналитиков банка, во втором квартале цена Brent достигнет минимума в $48 за барр., а затем вернется к росту.

Базовая цена нефти Urals на 2020 год — $42,4 за баррель, этот сорт, как правило дешевле Brent, поэтому России нужно держать мировые цены на уровне $46-47, а лучше $50 за барр., считает Громов. Дальнейшее снижение цен на нефть грозит России ростом курса доллара, инфляцией и снижением доходов населения, считает Нечаев. По его словам, пострадают и нефтяники — баррель уже стоит около 3500 руб., то есть очень дешево, доходность компаний снизится.

Силуанов счел возможным «спокойно» финансировать расходы при нефти по $30
Экономика

Российские чиновники сохраняют оптимизм. По словам министра финансов Антона Силуанова, «бюджет наш защищен» и «при цене на нефть даже около $30 за баррель, я фантазирую, мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы».

Но снижение цен на нефть скажется прежде всего на курсе рубля, говорила РБК экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Наша оценка чувствительности курса к ценам на нефть — 3% ослабления курса на 10% снижения цены [нефти]». В базовом сценарии с ценой нефти в среднем около $60 за барр. в 2020 году курс составит 65 руб. за доллар, прогнозирует «Ренессанс Капитал». Если же стоимость барреля останется на уровне $52, курс может превысить 68 руб. за доллар, считает эксперт.

Автор: Алина Фадеева
Теги: ОПЕК+, цена нефти, курс рубля
Материалы по теме
СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти из-за коронавируса
Экономика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter