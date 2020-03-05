Россия и Саудовская Аравия не договорились о новом сокращении добычи

В четверг, 5 марта, сделку должны обсудить министры стран ОПЕК, а 6 марта Новак вернется в Вену, чтобы продолжить обсуждение с министрами стран, которые не входят в картель. В этот же день должно быть принято окончательно решение о судьбе сделки. Один из делегатов сказал ТАСС, что Россия выжидает и объявит о позиции в последний момент. После новостей об отсутствии решений, цена нефти марки Brent немного подешевела до $51,2 за баррель, но затем в течение часа отскочила почти до прежнего уровня — около $52.

Почему Россия не спешит принимать решение

Российские нефтяники высказывались против дополнительного сокращения добычи еще в феврале, и внеочередное предложение технического комитета ОПЕК+ убрать с рынка еще 0,6 млн барр. в сутки Россия так и не поддержала. 1 марта ситуацию с нефтяниками обсудил президент Владимир Путин. Он напомнил, что с котировки Brent опустились с $70 до $50 за барр., а прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков начиная с кризиса 2008 года. Путин отметил важность сделки ОПЕК+, но заявил, что Россию устраивают текущие цены на нефть и накопленные резервы позволят исполнить «бюджетные и социальные обязательства» даже при ухудшении ситуации.

Опрошенные РБК эксперты считают, что Россия в конце концов согласиться на сокращение добычи, хотя бы небольшое. О том, что ОПЕК+ сократит добычу на 0,6-1 млн барр, и Россия может взять на себя сокращение на 200-300 тыс. барр. накануне венских совещаний заявил и совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Но это «экспертная оценка», оговорился тогда топ-менеджер.

Российским компаниям сложно согласиться на дополнительно сокращение, потому что впервые за всю историю сделки оно будет реальным, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. В предыдущие годы мы добивались условий, которые в минимальной степени затрагивали планы нефтяников по наращиванию добычи в стране, объясняет он. В рамках первого сокращения с 2017 года страны отталкивались от ежемесячного уровня добычи октября 2016 года, когда Россия вышла на максимум добычи — то есть, выполняя условия сделки, Россия по факту увеличила добычу. Второе сокращение в декабре 2018 года позволило стабилизировать производство нефти, показатели по году сохранились. В конце 2019 года было принято решение исключить из сделки газовый конденсат, что устроило российских нефтяников в качестве компенсации сокращения добычи. Но сейчас любые дополнительные обязательства повлекут реальное сокращение добычи в стране, а, значит, и снижение капитализации российских компаний, считает Громов.

Как сокращение добычи повлияет на курс рубля

Положение глобальной экономики сильно изменилась с февраля 2020 года, когда Россия впервые отказалась поддерживать сокращение добычи, предложенное техническим комитетом ОПЕК+, говорит Громов. Если бы Китай смог ограничить распространение вируса, последствия для мира могли бы быть ограничены первым кварталом, но вспышка вируса в Европе, которая только начинает распространяться, делает ситуацию намного более пессимистичной, объясняет он.

В начале марта Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, объединяет 36 стран) снизила прогноз по росту мировой экономики в 2020 году сразу на 0,5 п. п. до 2,4%. Если эпидемия коронавируса затянется, прогноз может быть снижен еще сильнее — до 1,5%, говорится в отчете организации. ФРС США 3 марта снизила базовую ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Это намного больше, чем ожидал рынок, кроме того ФРС приняла решение досрочно — за две недели до планового заседания, объясняет Громов.

По словам эксперта, велик риск того, что в итоге рост спроса на нефть в 2020 году, который ожидался на уровне в 1 млн барр., может оказаться нулевым. С учетом увеличения добычи сланцевой нефти и производства нефти в Бразилии, это может создать на рынке новый «навес» предложения в 600-800 тыс. барр.

Еще одна проблема — снижение экспорта нефти из Ливии на 1 млн барр. из-за перекрытия повстанцами портов, говорит аналитик IHS Markit Максим Нечаев. В ближайшие месяцы этот объем может вернуться на рынок, а если ситуация с короновирусом не улучшиться, и, может быть, напротив, станет хуже, цены на нефть могут рухнуть к $40 за барр., оценивает он. IHS снизила прогноз спроса на нефть на 2020 год примерно вдвое на 500 тыс. барр. в сутки.

Bank of America 3 марта снизил прогноз цены Brent в 2020 году с $62 до $54 за барр. «на фоне замедления темпов экономического роста». По мнению аналитиков банка, во втором квартале цена Brent достигнет минимума в $48 за барр., а затем вернется к росту.

Базовая цена нефти Urals на 2020 год — $42,4 за баррель, этот сорт, как правило дешевле Brent, поэтому России нужно держать мировые цены на уровне $46-47, а лучше $50 за барр., считает Громов. Дальнейшее снижение цен на нефть грозит России ростом курса доллара, инфляцией и снижением доходов населения, считает Нечаев. По его словам, пострадают и нефтяники — баррель уже стоит около 3500 руб., то есть очень дешево, доходность компаний снизится.

Российские чиновники сохраняют оптимизм. По словам министра финансов Антона Силуанова, «бюджет наш защищен» и «при цене на нефть даже около $30 за баррель, я фантазирую, мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы».

Но снижение цен на нефть скажется прежде всего на курсе рубля, говорила РБК экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Наша оценка чувствительности курса к ценам на нефть — 3% ослабления курса на 10% снижения цены [нефти]». В базовом сценарии с ценой нефти в среднем около $60 за барр. в 2020 году курс составит 65 руб. за доллар, прогнозирует «Ренессанс Капитал». Если же стоимость барреля останется на уровне $52, курс может превысить 68 руб. за доллар, считает эксперт.