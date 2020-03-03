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ФРС США из-за коронавируса впервые с 2008 года внепланово снизила ставку

Федеральная резервная система пошла на экстренные меры в связи с распространением коронавируса и падением рынков. Она снизила ставку на экстренном заседании — это произошло впервые с мирового кризиса 2008 года
Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, понизила базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее на 0,5 п.п. (было 1,5–1,75%), следует из сообщения ФРС. Решение ФРС стало внеплановым — заседание должно было пройти только 17–18 марта.

Принятие решения в ФРС объяснили распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности.

СМИ узнали о планах Трампа добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса
Экономика

В преддверии объявления о решении ФРС Bloomberg сообщил, что чиновники из администрации президента США Дональда Трампа настаивают, чтобы регулятор снизил ставку, чтобы минимизировать последствия распространения COVID-19 для экономики.

Из-за коронавируса оборот глобальной торговли сократится на 3,75% в 2020 году, предупреждала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По ее прогнозу, из-за снижения спроса в странах ОЭСР замедлится рост цен, а центробанки будут вынуждены снизить ключевые процентные ставки в среднем на 1 п.п. в 2020 году.

Когда ФРС принимала экстренные решения по снижению ставки

Последний раз ФРС внепланово снижала ставку более 11 лет назад, напоминает Bloomberg.

  • Октябрь 2008 года — после краха банка Lehman Brothers;
  • январь 2008 года — после падения фондовых рынков и сигналов о предстоящей рецессии в Штатах;
  • август 2007 года — на фоне начавшегося кризиса на рынке субстандартной ипотеки;
  • сентябрь 2001 года — после терактов в Нью-Йорке;
  • апрель 2001 года — на фоне увеличившейся вероятности рецессии в экономике США;
  • январь 2001 года — после краха доткомов;
  • октябрь 1998 года — после финансового кризиса в России и краха хедж-фонда Long Term Capital Management, погоревшего на вложениях в российские ГКО.

На возможность принять экстренное решение в связи с ситуацией с коронавирусом ФРС намекнула еще 28 февраля. «Мы будем использовать наши инструменты и будем действовать соответствующим образом для поддержки экономики», — говорилось в заявлении регулятора. ФРС снижает ставку с 2019 года, но в осторожном режиме — шагами по 0,25 п.п. До этого она более десяти лет либо повышала, либо удерживала ставку. Снижение до диапазона 1–1,25% означает возвращение процентной ставки на уровни 2017 года.

Фондовый рынок позитивно отреагировал на решение ФРС. Индекс S&P500 вырос на 2,5%, Dow Jones — на 2,3%, NASDAQ — на 2,4%. Однако вскоре индексы вернулись к тем позициям, на которых находились еще до решения ФРС. Индекс доллара США снизился на новостях о ставке.

Меры, предпринятые ФРС, вряд ли приведут к существенному росту совокупного спроса, пишет в обзоре ведущий экономист банка ING Джеймс Найтли. Однако снижение ставок может помочь смягчить стресс в финансовой системе и улучшить настроения инвесторов, отмечает он. Аналитики Goldman Sachs ранее прогнозировали, что ФРС суммарно снизит ставки на 1 п.п. в первом полугодии 2020 года.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Иван Ткачёв, Антон Фейнберг
Теги: коронавирус, ФРС
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