ФРС США из-за коронавируса впервые с 2008 года внепланово снизила ставку

Федеральная резервная система пошла на экстренные меры в связи с распространением коронавируса и падением рынков. Она снизила ставку на экстренном заседании — это произошло впервые с мирового кризиса 2008 года

Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, понизила базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее на 0,5 п.п. (было 1,5–1,75%), следует из сообщения ФРС. Решение ФРС стало внеплановым — заседание должно было пройти только 17–18 марта.

Принятие решения в ФРС объяснили распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности.

В преддверии объявления о решении ФРС Bloomberg сообщил, что чиновники из администрации президента США Дональда Трампа настаивают, чтобы регулятор снизил ставку, чтобы минимизировать последствия распространения COVID-19 для экономики.

Из-за коронавируса оборот глобальной торговли сократится на 3,75% в 2020 году, предупреждала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По ее прогнозу, из-за снижения спроса в странах ОЭСР замедлится рост цен, а центробанки будут вынуждены снизить ключевые процентные ставки в среднем на 1 п.п. в 2020 году.