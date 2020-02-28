Обвал на рынках из-за коронавируса. Что важно знать

Обвал российских акций и рубля ускорился на фоне паники инвесторов из-за коронавируса. Это самый масштабный обвал в феврале за всю историю российских торгов

Фото: Ahn Young-joon / AP

Как падают рынки

Котировки российских акций и курс рубля в пятницу, 28 февраля, продолжили стремительно снижаться: к 13:04 мск индекс Московской биржи просел на 5,07% к закрытию предыдущих торгов, до 2768 пунктов, а рассчитываемый в долларах индекс РТС — на 6,91%, до 1290 пунктов. С начала недели индексы к тому же моменту упали на 10,89 и 15,32% соответственно. Аналитики ITI Capital называют падение российского фондового рынка в феврале самым масштабным за всю историю торгов.

Падение российского рынка акций ускорилось: во вторник, 25 февраля, он просел на 3,33 и 5,16% по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, что стало рекордным снижением с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против публичных компаний Олега Дерипаски.

Рубль также продолжает сдавать позиции: доллар на торгах утром в пятницу превысил 67 руб. и к 13:05 торговался по 67,5 руб., евро превысил 74 руб. и торговался по 74,5 руб. За неделю обе валюты подорожали на несколько рублей: на закрытие торгов прошлой пятницы доллар стоил 64,1 руб., евро — 69,5 руб.