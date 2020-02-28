Вирус из Китая , 28 фев, 13:44
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Обвал на рынках из-за коронавируса. Что важно знать
Обвал российских акций и рубля ускорился на фоне паники инвесторов из-за коронавируса. Это самый масштабный обвал в феврале за всю историю российских торгов
Как падают рынки
- Котировки российских акций и курс рубля в пятницу, 28 февраля, продолжили стремительно снижаться: к 13:04 мск индекс Московской биржи просел на 5,07% к закрытию предыдущих торгов, до 2768 пунктов, а рассчитываемый в долларах индекс РТС — на 6,91%, до 1290 пунктов. С начала недели индексы к тому же моменту упали на 10,89 и 15,32% соответственно. Аналитики ITI Capital называют падение российского фондового рынка в феврале самым масштабным за всю историю торгов.
- Падение российского рынка акций ускорилось: во вторник, 25 февраля, он просел на 3,33 и 5,16% по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, что стало рекордным снижением с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против публичных компаний Олега Дерипаски.
- Рубль также продолжает сдавать позиции: доллар на торгах утром в пятницу превысил 67 руб. и к 13:05 торговался по 67,5 руб., евро превысил 74 руб. и торговался по 74,5 руб. За неделю обе валюты подорожали на несколько рублей: на закрытие торгов прошлой пятницы доллар стоил 64,1 руб., евро — 69,5 руб.
- Российские рынки и валюта падают вслед за западными. Накануне, в четверг, индекс широкого рынка S&P и индекс Dow Jones снизились на 4,42%, индекс NASDAQ Composite — на 4,61%.
- Паника отражается и на нефтяных котировках: если неделю назад, 21 февраля, баррель Brent (цена на российскую Urals считается как производная от Brent) стоил $58,5, то 28 февраля торгуется в районе $49,8. Это отражается и на российских резервах, которые наполняются за счет сверхдоходов от нефти дороже $42,4. Разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу уже сократился до минимального значения за время действия последней версии бюджетного правила в России. Это еще один фактор, влияющий на курс рубля, отмечали аналитики.