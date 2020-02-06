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Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Москва не поддержала предложение экспертов ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти на 600 тыс. барр. в сутки. Нужно время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, заявил ранее министр энергетики Александр Новак
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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.

Технический комитет должен был собраться в начале марта перед очередной встречей министров ОПЕК+, но из-за эпидемии коронавируса в Китае эксперты назначили внеочередное совещание. Предполагалось, что технический комитет обсудит влияние этой эпидемии на спрос на нефть в начале недели — 4–5 февраля — и затем вынесет решение, нужно ли министрам ОПЕК+ принимать экстренные меры.

Эксперты комитета предложили сократить добычу дополнительно на 600 тыс. барр. в сутки, сообщили со ссылкой на источники Bloomberg и ТАСС. По их данным, из-за коронавируса спрос может упасть на 124–200 тыс. барр. в сутки — до 1–1,1 млн барр. в сутки. Это приведет к переизбытку предложения в 0,6 млн барр. в сутки в первом квартале 2020 года и в 1 млн барр. в сутки во втором квартале.

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Россия с этой позицией не согласилась, и эксперты продолжили совещаться 6 февраля, сообщил «Интерфакс». Но и в этот день российский министр энергетики Александр Новак заявил журналистам, что не готов озвучить позицию России. «Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом», — сказал он (заявления прозвучали до того, как информагентства сообщили об отказе Москвы поддержать предложения ОПЕК+). По словам Новака, «нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть». России взяла время на оценку рекомендаций технического комитета, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК.

В декабре 2019 года 24 страны — участницы соглашения ОПЕК+ (страны — участницы картеля ОПЕК, Россия и еще несколько крупных производителей нефти) договорились дополнительно сократить добычу на 500 тыс. барр., то есть всего на 1,7 млн барр. в сутки (с учетом прежних сокращений) к октябрю 2018 года. При этом Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить добычу еще на 400 тыс. барр. в сутки, если другие участники соглашения будут сокращать добычу, как и обещали.

В прошлом году российские нефтяники не поддерживали параметры сделки со странами ОПЕК. Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что можно ослабить квоты, глава «Роснефти» Игорь Сечин написал о рисках сделки президенту Владимиру Путину, а совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил об отсутствии у нефтяных компаний единой позиции.

Нефтяники успокоились, когда в декабре 2019 года, согласившись на дополнительные сокращения, Россия добилась исключения из базы расчетов объемов газового конденсата, сказал РБК источник, близкий к одному из участников заседаний на эту тему. Даже «Роснефть» смягчила риторику, это решение всех устроило, уверяет он.

По последним данным, жертвами коронавируса стали уже 565 человек, заражены более 28 тыс. человек. По данным экспертов и источников, опрошенных Financial Times, из-за этого потребление нефти в Китае в феврале может снизиться на 25%. Руководители ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий страны ожидают, что спрос на нефть в Китае в этом месяце сократится на 3,2 млн барр. в сутки по сравнению с февралем 2019 года — такое падение эквивалентно более 3% глобального потребления, указывает издание.

С начала 2020 года баррель нефти Brent подешевел на $10 до $56, а после новостей о том, что Россия против дальнейшего снижения добычи, нефть подешевела еще до $54,8 за барр.

Автор: Алина Фадеева
Теги: ОПЕК+, Александр Новак, цена на нефть, коронавирус
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