Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Москва не поддержала предложение экспертов ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти на 600 тыс. барр. в сутки. Нужно время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, заявил ранее министр энергетики Александр Новак

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.

Технический комитет должен был собраться в начале марта перед очередной встречей министров ОПЕК+, но из-за эпидемии коронавируса в Китае эксперты назначили внеочередное совещание. Предполагалось, что технический комитет обсудит влияние этой эпидемии на спрос на нефть в начале недели — 4–5 февраля — и затем вынесет решение, нужно ли министрам ОПЕК+ принимать экстренные меры.

Эксперты комитета предложили сократить добычу дополнительно на 600 тыс. барр. в сутки, сообщили со ссылкой на источники Bloomberg и ТАСС. По их данным, из-за коронавируса спрос может упасть на 124–200 тыс. барр. в сутки — до 1–1,1 млн барр. в сутки. Это приведет к переизбытку предложения в 0,6 млн барр. в сутки в первом квартале 2020 года и в 1 млн барр. в сутки во втором квартале.

Россия с этой позицией не согласилась, и эксперты продолжили совещаться 6 февраля, сообщил «Интерфакс». Но и в этот день российский министр энергетики Александр Новак заявил журналистам, что не готов озвучить позицию России. «Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом», — сказал он (заявления прозвучали до того, как информагентства сообщили об отказе Москвы поддержать предложения ОПЕК+). По словам Новака, «нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть». России взяла время на оценку рекомендаций технического комитета, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК.